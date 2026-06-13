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14 июня – День Устина и Харитона да Брусничные губы

14 июня – День Устина и Харитона да Брусничные губы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:50 13.06.2026

В народе считали, что 14 июня ни в коем случае нельзя работать на огороде. Причина? Говорили — если нарушить поверье, то в скором времени случится пожар.

Предки наши 14 июня также называли Устин-Брусничные губы. Принято было внимательно наблюдать за восходом солнца. Если небо при этом ясное, то рожь уродится спелой и густой.

Церковь же нынче чтит память святого Иустина Философа, известного также как Иустин Римский, Иустин Великий и раннехристианский мученик. Именно он положил начало богословскому толкованию религиозной истории. Погиб в Риме, проповедуя Священное писание. Иустин являлся ревностным защитником христиан и христианской веры. Именно им была написана «Апология» христианства. Проповедовал Евангелие  среди язычников и многих сумел привести к Богу. Во время организованных гонений был пойман, измучан и убит.

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Что касается погодных примет, то:

  • Ветер дует с западной стороны? К ухудшению погоды в ближайшее время.
  • Паук поворачивается головой к своей норе и ткет частую паутину — к дождю.
  • Дует резкий и влажный ветер — к затяжной непогоде.
  • Оводы высоко поднимаются вверх и «играют» — к солнечному теплому дню.
  • Бурундуки заволновались в солнечный день, стали резко и громко посвистывать — к ухудшению погоды.
Именины сегодня отмечают: Василий, Давид, Гавриил, Павел, Иван, Харита, Вера.
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