14 марта - День Евдокии (Авдотьи). Сутки "Пи"... однако

День Евдокии также в народе называли днём Евдокии Свистуньи да Авдотьи Плющихи. Говорили, что начинают дуть сильные подсвистывающие ветры, характерные только для весны. При этом дни становились всё теплее.

Церковь же нынче чествует преподобную мученицу Евдокию. По легенде, уверовав в Христа, она раскаялась во всех совершенных грехах, после чего решила посвятить себя Богу. Награду за такой шаг получила дивную — дар исцелять болезни и даже воскрешать умерших. Но долгую жизнь Евдокия не прожила: в период гонений её обезглавили.

Погода сегодня говорит:

Солнечно и тепло? И всю весну погода будет хорошей. А также грядёт отличный урожай зерновых, грибов и тыквенных культур.

Дует ласковый и теплый ветер – летом будет много осадков.

Теплый день – к жаркому лету, и можно ожидать хорошего сенокоса.

Дождливый день – хлеба много будет.

Густой туман — к богатому урожаю бобовых культур.

Заморозки 14 марта – гречиха плохо уродится.

Началась метель – весь год будет прохладно.

Холод на Авдотью – весна придет поздно и будет холодной.

Громко каркают вороны – к потеплению.

Звонкая капель – жди жаркого лета.

Ветер дует с запада или юга – жди жаркого лета, а ветер с севера — к лету холодному.

Именины отмечают: Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, Петр.

А ещё 14 марта отмечают день загадочного числа Пи, которое не имеет конца. Во все времена оно привлекало математиков. Специалисты уверены: открыли число вавилонские маги. Использовали при строительстве Вавилонской башни. Однако, рассчитали всё не досконально, что и привело к краху проекта.

Дата празднования определена неслучайно — выбирая день, отталкивались от системы записи дат, принятой в США, в которой сначала пишется месяц, а затем день – 3/14.

Да! Отмечать «Пи-сутки» начинают уже в 1 час 59 минут и 26 секунд по местному времени, что совпадает с 3,1415926. И обязательно пекут пироги: ведь в зеркальном отражении первые цифры числа «Пи» — 3,14 — читают как «PIE» (анг., — пирог).

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