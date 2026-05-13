14 мая — День Еремея-запрягальника. Небесная колесница и хлеб

В народе у этого дня было несколько названий — Еремей-яремник, Пролетье, Запашник, Еремей-запрягальник, Яремник-Засеватель посевы. Ведь на Еремея проводилось огромное количество посевных работ, а погода устанавливалась теплая, говоря, что лето совсем близко. Верили также, что Еремей запрягает свою небесную колесницу и сеет хлеб, чем и помогает земледельцам.

Примечали также, что 14 мая зацветает крыжовник и прилетают стрижи.

Что касается погодных примет:

Облачная погода в этот день – зима придет рано и будет очень морозной.

Ясная погода – к хорошему урожаю.

Появились комары на Еремея – пора отправляться в поле и сеять рожь.

Стоит непогода – к суровой зиме.

Вечерняя роса — к ясному дню.

Именины нынче отмечают: Еремей, Ефим, Игнат (Игнатий), Макарий (Макар), Тамара, Герасим, Нина.

