14 мая — День Еремея-запрягальника. Небесная колесница и хлеб

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:43 13.05.2026

В народе у этого дня было несколько названий — Еремей-яремник, Пролетье, Запашник, Еремей-запрягальник, Яремник-Засеватель посевы. Ведь на Еремея проводилось огромное количество посевных работ, а погода устанавливалась теплая, говоря, что лето совсем близко. Верили также, что Еремей запрягает свою небесную колесницу и сеет хлеб, чем и помогает земледельцам.

Примечали также, что 14 мая зацветает крыжовник и прилетают стрижи.

Что касается погодных примет:

  • Облачная погода в этот день – зима придет рано и будет очень морозной.
  • Ясная погода – к хорошему урожаю.
  • Появились комары на Еремея – пора отправляться в поле и сеять рожь.
  • Стоит непогода – к суровой зиме.
  • Вечерняя роса — к ясному дню.
Именины нынче отмечают: Еремей, Ефим, Игнат (Игнатий), Макарий (Макар), Тамара, Герасим, Нина.
