14 ноября – день Демьяна и Кузьмы Рукоремесленников

14 ноября в народе именовали — Курятником. Название дню дали очень точно, поскольку нынче полагалось переводить кур в теплые закутки сарая – погоды становились достаточно холодными, и важно было защитить от них домашнюю птицу. Одновременно примечали слабых кур и в ближайшее время зарезали их.

А ещё 14 ноября чествовали Дворового – одного из домашних духов, младшего брата известного всем Домового. Если его не задобрить, не покормить ритуальной кашей из пшена, он мог и напакостить: заездить до смерти лошадей и испортить всю утварь, которая стоит во дворе. Чтобы проучить мелкого вредителя, в некоторых дворах макали старую метлу в деготь. Считалось, что таким образом Дворовой испачкается и успокоится.

Работать же 14 ноября не дозволялось – грех. Зато со следующего дня женщины могли со спокойной совестью сесть за рукоделие и проводить за шитьем, пряжей и вышивкой долгие осенние, а затем и зимние вечера.

Церковь же нынче чтит память двух братьев по имени Даман и Косьма (Демьян и Кузьма), которые известны как святые бессребреники III-IV вв. Они рано остались без отца, а воспитанием детей занималась мать святая Феодотия. Став взрослыми, Козьму и Демьян обучились врачебному искусству. Они вели праведный образ жизни, за что Господь наградил их даром исцеления больных и немощных. Правда, за помощь братья никогда не брали денег, за что в народе их прозвали бессребрениками.

И! 14 ноября наши предки праздновали встречу зимы и «поминали» осень. «Кузьминки – по осени поминки», – гласит старинная русская поговорка.

Приметы дня:

День выдался теплым – к теплой зиме.

Деревья еще не сбросили листву – к неурожайному году и затяжной зиме.

Много снега – к половодью весной.

Реки покрылись льдом – не вскроются до самой весны.

Помолиться Кузьме и Демьяну – к здоровью для всех членов семьи. Им молились и девушки перед свадьбой о крепкой и долгой семейной жизни.

Съесть курятину в этот день – куры в доме хорошо водиться будут.

Если самый младший или слабый член семьи отведает на Кузьминки куриное сердце, он весь год будет здоровым и крепким.

Подавая милостыню на Кузьму и Демьяна, нельзя смотреть нищему в глаза – примета плохая.

Сны в ночь на 14 ноября говорят правду.

Если к вам в голову сама собой закралась странная и необычная мысль – это к хорошим переменам в жизни.

Ночью кошка замяукала – к счастью и везению в доме.

Если 14 ноября воду, оставшуюся после купания младенца, вылить на улицу, он будет страдать бессонницей. Именины сегодня отмечают: Петр, Александр, Денис, Федор, Дмитрий, Сергей, Кузьма, Елизавета, Яков, Давид.

