14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. Начинается сезон свадеб

Сегодня отмечают великое событие — явление Покрова Пресвятой Богородицы в Константинополе в X веке, во Влахернской церкви, в которой хранились оморф и риза Богоматери, а также часть Ее пояса.

В народе говорили, что 14 октября сама Божья Матерь засевает поля, а Покров урожай собирает. Именно поэтому это был последний срок завершения сельскохозяйственных работ.

А ещё нынче начинался сезон свадеб. Выпавший снег являлся счастливым знаком для обрученных. Девицы говорили: «Бел снег землю прикрывает, не меня ли, молоду, замуж снаряжают?», «Батюшка Покров, покрой сыру землю и меня, молоду».

Также ходили в лес за грибами, поскольку именно сейчас появлялось большое количество рыжиков, груздей. Готовили дом к зиме: конопатили двери и окна, приводили в порядок завалинку (земляную насыпь у стен избы).

Наши предки считали, что если протопить печь на Покров яблоневыми дровами, то жилище всю зиму будет теплым. Устраивали праздник и для скотины: кормили ее особенным пожинальным овсяным снопом, стоявшим в доме со 2 августа (Ильин день). Считалось, что в этом случае животные не будут голодать зимой.