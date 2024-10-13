14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. Начинается сезон свадеб

Сегодня отмечают великое событие — явление Покрова Пресвятой Богородицы в Константинополе в X веке, во Влахернской церкви, в которой хранились оморф и риза Богоматери, а также часть Ее пояса.
В народе говорили, что 14 октября сама Божья Матерь засевает поля, а Покров урожай собирает. Именно поэтому это был последний срок завершения сельскохозяйственных работ.
А ещё нынче начинался сезон свадеб. Выпавший снег являлся счастливым знаком для обрученных. Девицы говорили: «Бел снег землю прикрывает, не меня ли, молоду, замуж снаряжают?», «Батюшка Покров, покрой сыру землю и меня, молоду».
Также ходили в лес за грибами, поскольку именно сейчас появлялось большое количество рыжиков, груздей. Готовили дом к зиме: конопатили двери и окна, приводили в порядок завалинку (земляную насыпь у стен избы).
Наши предки считали, что если протопить печь на Покров яблоневыми дровами, то жилище всю зиму будет теплым. Устраивали праздник и для скотины: кормили ее особенным пожинальным овсяным снопом, стоявшим в доме со 2 августа (Ильин день). Считалось, что в этом случае животные не будут голодать зимой.
14 октября, к слову, считалось сроком наймов и работ, возвращения долга и исполнения самых разнообразных обязательств: «От Покрова до Крещенья», «От Покрова до Евдокей», «Сдам на Покровской ярмарке», «Приспей товарец к Покрову», «Подожди до Покрова: весь долг выплачу».
Приметы дня:
- В это время всегда бывает первое зазимье.
- Если в этот день выпал снег, то 8 ноября (Дмитриевский день) тоже будет.
- Ветер с юга – к мягкой зиме, с севера – к суровой, с востока – холодной и малоснежной, с запада – к снежной, ветер порывами с тучами – зима будет непостоянной и переменной.
- Если к этому дню лег снег, значит, урожай будет хороший.
- Если сегодня снег не лежит, значит и зима будет малоснежной.
- Дождь в этот день несет благодать пчелам.
- Если журавли улетели до этого дня, то зима будет холодной и ранней.
Именины сегодня отмечают: Иван, Михаил, Георгий, Вера, Алексей, Петр, Роман, Александр, Николай.
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