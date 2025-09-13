14 сентября – день Симеона-Стовпника. Бабье лето да «свадьба свечи»

В народе говорили, что 14 сентября начинается бабье лето — тёплые, мягкие и солнечные деньки. «Бабьим» лето называлось еще и потому, что с этого момента наступало время традиционных женских (бабьих) работ: молотьба льна, ткачество, работа с пряжей. Начинался сезон молодежных посиделок-супрядок. Это происходило так: девушки собирались вместе в одной избе, брали с собой домашнюю работу, пряли, шили и коротали время за веселыми и задушевными разговорами. Иногда к девушкам приходили парни и всячески развлекали их. Многие на таких посиделках встречали свою судьбу.

А ещё в этот день начиналась пора свадеб, которая завершалась 28 ноября.

Поговаривали также, что 14 сентября на улицах воробьев почти не видно, поскольку сам черт собирает их вместе, чтобы решить, сколько птиц оставить, а сколько – выпустить.

Также в этот день праздновали «свадьбу свечи». Во всех домах гасили старый огонь и зажигали новый, который во многих областях поддерживали весь год. Начиналось время вечерних работ при свечах (до этого все лето огонь горел только в лампадах, которые имелись в каждом доме).

Церковь же нынче чтит память Семена Стовпника, который также известен как архимандрит Антиохийский. Сам Семен пришел к вере уже в сознательном возрасте. Родился он в IV веке, и родители его были очень бедными. Волею случая Семен попал в храм, где услышал службу и уверовал в Бога. После этого Семен стал молиться и просил Господа указать, как ему жить. Так, он решил стать монахом, покинул отчий дом и сначала поселился в ближайшей обители, а затем уже удалился в пустыню. Там Семен положил начало новой форме подвижничества – стовпничеству. Так, он построил высокий столб, поселился на нем, чем лишил себя возможности для отдыха. Днем и ночью Семен стоял на столбе и молился Богу. Также добавлялось строжайшее воздержание в еде. При этом, согласно легенде, Семен Стовпник прожал до 100 лет и умер во время молитвы.

Приметы дня:

Сухая и теплая погода – к поздней зиме.

Солнечный день – вся осень будет солнечной.

Скворцы на юг не улетели – к затяжной осени.

Грязь на дорогах – к дождливой осени.

Еловые ветки низко склонились – к скорым заморозкам.

Гуси на юг не улетели – зима будет ранней.

Много паутины – к теплой осени.

Ветер дует – к дождливой осени.

Начать в этот день охоту – к большой добыче весь год.

Сесть 14 сентября на лошадь – весь год она будет смирной и послушной.

Озимые сеять в этот день – грех.

Если день выдался теплым – можно начинать новоселье. Жизнь в новом доме будет счастливой. Но накануне этого события в новом доме следует оставить кошку или петуха – на счастье.

Если взять из печи тлеющую головешку и окурить ею поле, как кадилом – следующий год будет урожайным.

Мухи больно кусаются – к ненастью.

Именины сегодня отмечают: Марфа, Наталья, Татьяна.

голоса Оцените материал

Просмотры: