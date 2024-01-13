14 января — середина зимы

В народном календаре 14 января называют «Перезимье». Отмечаем Старый Новый год! Чем примечателен этот день? Поговаривают, если провести его весело, то и в жизни как минимум в ближайшие двенадцать месяцев будет много радости.

Но! В этот день нельзя ругаться и злословить, думать о плохом! Нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах весь год. А вот, если сегодня надеть новую вещь, то в течение всего года будет сопутствовать удача.

Богат день и на погодные да природные приметы:

Растущая луна в ночь на 14 января – к сильному половодью весной.

Если утром идет снег, то зима тоже будет снежной, а весна наступит поздно.

Наблюдали за направлением ветра: если он дует с севера, то лето будет холодным, с запада – ненастным, с востока – засушливым, с юга – вполне обычным, теплым, без особых температурных перепадов.

Сильный снег в Васильев день – быть хорошему лету и богатому урожаю. Если снег начал идти с самого утра, то это означает, что снегопады не прекратятся еще очень долго и, скорее всего, продлятся до самой весны.

Оттепель пророчит прохладные летние дни.

Яркие звезды на небе 14 января предвещают скорые морозы.

И ещё. 14 января православные празднуют Обрезание Господне. Согласно Писанию, на восьмой день от Рождества Святой Младенец по древнееврейской традиции был обрезан и наречен именем Иисус, что значит «Спаситель».

А также имейте в виду: с сегодняшнего дня и до самого Крещения – идут Святки, вторая половина Страшных вечеров. Считается, что нечистая сила беснуется с удвоенной силой, соблазняет и вводит в грех.

Не забудьте поздравить именинников дня! Василия, Григория, Петра, Феодом, Феодосия и Эмилию!