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фото: pikist.com

14 января — середина зимы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:50 13.01.2024

В  народном календаре 14 января называют «Перезимье». Отмечаем Старый Новый год! Чем примечателен этот день? Поговаривают, если провести его весело, то и в жизни как минимум в ближайшие двенадцать месяцев будет много радости.

Но! В этот день нельзя ругаться и злословить, думать о плохом! Нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах весь год. А вот, если сегодня надеть новую вещь, то в течение всего года будет сопутствовать удача.

Богат день и на погодные да природные приметы:

  • Растущая луна в ночь на 14 января – к сильному половодью весной.
  • Если утром идет снег, то зима тоже будет снежной, а весна наступит поздно.
  • Наблюдали за направлением ветра: если он дует с севера, то лето будет холодным, с запада – ненастным, с востока – засушливым, с юга – вполне обычным, теплым, без особых температурных перепадов.
  • Сильный снег в Васильев день – быть хорошему лету и богатому урожаю. Если снег начал идти с самого утра, то это означает, что снегопады не прекратятся еще очень долго и, скорее всего, продлятся до самой весны.
  • Оттепель пророчит прохладные летние дни.
  • Яркие звезды на небе 14 января предвещают скорые морозы.
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И ещё. 14 января православные празднуют Обрезание Господне. Согласно Писанию, на восьмой день от Рождества Святой Младенец по древнееврейской традиции был обрезан и наречен именем Иисус, что значит «Спаситель».

А также имейте в виду: с сегодняшнего дня и до самого Крещения – идут Святки, вторая половина Страшных вечеров. Считается, что нечистая сила беснуется с удвоенной силой, соблазняет и вводит в грех.

Не забудьте поздравить именинников дня! Василия, Григория, Петра, Феодом, Феодосия и Эмилию!

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