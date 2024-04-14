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фото: pikist.com

15 апреля — День святого Тита, а также «барыш-день»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:17 14.04.2024

Почему безхлебница? Потому что подходили к концу все зерновые запасы. Также в этот день проверяли посевные семена и чистили засеки. Кроме того, следили за ледоходом на реках: если льдины тонут, то год будет непростым.

Существовал 15 апреля и интересный обычай: гоняли ворон, которые появлялись рядом с домом. Считали, что если эта птица «раскаркается», то бедности, недостатка продовольствия, нужды избежать не удастся.

Ещё текущие 24 часа в народе именовали «барыш-днём». Торговцы верили: проведут его весело — будут успешными и богатыми.

А кто же такой святой Тит, спросите вы? Преподобный старец, живший в девятом веке нашей эры. Известно о нём очень и очень мало. Но говорят, что заслужил он всеобщую любовь и почитание среди монашеской братии благодаря своему кроткому нраву и праведной жизни.

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Что касается природы и погоды:

  • Много воды разлилось – к хорошему сенокосу и богатому урожаю.
  • К югу 15 апреля тянется клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.
  • Лед тает и тонет на озерах – к плохому урожаю.
  • Вороны резвятся высоко в небе – к ясной и солнечной погоде.
  • Вешние воды текут медленно – к неурожаю. Голуби 15 апреля воркуют – к теплу.
Именины сегодня отмечают: Амфиан, Анастасий, Григорий, Едесий, Ефим, Поликарп, Савва, Тит.
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