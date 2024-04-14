15 апреля — День святого Тита, а также «барыш-день»

Почему безхлебница? Потому что подходили к концу все зерновые запасы. Также в этот день проверяли посевные семена и чистили засеки. Кроме того, следили за ледоходом на реках: если льдины тонут, то год будет непростым.
Существовал 15 апреля и интересный обычай: гоняли ворон, которые появлялись рядом с домом. Считали, что если эта птица «раскаркается», то бедности, недостатка продовольствия, нужды избежать не удастся.
Ещё текущие 24 часа в народе именовали «барыш-днём». Торговцы верили: проведут его весело — будут успешными и богатыми.
А кто же такой святой Тит, спросите вы? Преподобный старец, живший в девятом веке нашей эры. Известно о нём очень и очень мало. Но говорят, что заслужил он всеобщую любовь и почитание среди монашеской братии благодаря своему кроткому нраву и праведной жизни.
Что касается природы и погоды:
- Много воды разлилось – к хорошему сенокосу и богатому урожаю.
- К югу 15 апреля тянется клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.
- Лед тает и тонет на озерах – к плохому урожаю.
- Вороны резвятся высоко в небе – к ясной и солнечной погоде.
- Вешние воды текут медленно – к неурожаю. Голуби 15 апреля воркуют – к теплу.
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