15 апреля — День святого Тита, безхлебница, а заодно и «барыш-день»

Почему безхлебница? Потому что подходили к концу все зерновые запасы. Также в этот день проверяли посевные семена и чистили засеки. Кроме того, следили за ледоходом на реках: если льдины тонут, то год будет непростым.

Существовал 15 апреля и интересный обычай: гоняли ворон, которые появлялись рядом с домом. Считали, что если эта птица «раскаркается», то бедности, недостатка продовольствия, нужды избежать не удастся.

Ещё текущие 24 часа в народе именовали «барыш-днём». Торговцы верили: проведут его весело — будут успешными и богатыми.

А кто же такой святой Тит, спросите вы? Преподобный старец, живший в девятом веке нашей эры. Известно о нём очень и очень мало. Но говорят, что заслужил он всеобщую любовь и почитание среди монашеской братии благодаря своему кроткому нраву и праведной жизни.

Что касается природы и погоды:

Много воды разлилось – к хорошему сенокосу и богатому урожаю.

К югу 15 апреля тянется клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.

Лед тает и тонет на озерах – к плохому урожаю.

Вороны резвятся высоко в небе – к ясной и солнечной погоде.

Вешние воды текут медленно – к неурожаю. Голуби 15 апреля воркуют – к теплу.

Именины сегодня отмечают: Амфиан, Анастасий, Григорий, Едесий, Ефим, Поликарп, Савва, Тит.

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