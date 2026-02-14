15 февраля — Зима с Весной встречается нынче

А сегодня праздник! Большой. Сретение (Встреча) — торжество, в котором переплелись, как это бывает зачастую на Руси, два начала: языческое и православное. В соответствии с исконно славянской традицией, предки наши считали, что 15 февраля «лицом к лицу» Зима встречается с Весной. Именно сегодня решается, кому идти вперёд, а кому – возвращаться. Если к вечеру станет теплее — Весна переспорила Зиму, а если холоднее — Зима. А ещё:

Какая погода на Сретение – такой и весна будет.

Оттепель в этот день – к ранней и теплой весне.

Снежок на Сретение – весна будет затяжная и дождливая.

Холода пришли 15 февраля – весна будет холодная.

Если метёт снег, то хлеб уродится.

Тихая и солнечная погода – к хорошему урожаю льна.

Капель в Сретение – к урожаю пшеницы, ветрено – к урожаю фруктов.

Если в канун Сретения небо звездами усеяно, то весна зацветёт позднее обыкновенного.

Ясная и тихая погода в этот день — хороший урожай на полях и роения пчел.

Ветер — плохой признак.

Как на Сретенье с крыш капает, еще большая будет зима.

Как на Сретенье есть под крышами сосульки — будет хороший урожай кукурузы.

Если в этот день не видно солнышка — ожидай суровых морозов.

Что же касается верований православных и Сретения Господнего, то легенда такова:

Согласно Священному Писанию, когда Младенцу Иисусу исполнилось 40 дней от роду, Мария и Иосиф принесли его в храм. Посвятить Богу. Там их встретил праведный старец Симеон — один из образованнейших людей своего времени. А по преданию, за три сотни лет до этого события, переводя книгу пророка Исаии и прочитав слова «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», святой подумал, что это описка и вместо «Дева» должно быть «Жена». Симеон решил исправить текст. Но его руку остановил ангел Господень и пообещал ему, что он не умрет до тех пор, пока не убедиться в истинности пророчества. И — да! Симеон прожил около 300 лет. Когда же родители принесли в храм Иисуса, старец, по внушению Духа Святого, узрел в нем Спасителя человечества. Взял Его на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…» — предсказание сбылось и старец мог спокойно умереть.

Чего сегодня делать нельзя?

Работать. Но этот запрет не касается тех, чьи дела идут на благо и помощь другим.

Употреблять алкоголь.

Заниматься домашними делами.

Ругаться с кем-либо и материться. Нарушите сегодня этот запрет — лишитесь защиты и покровительства Высших сил.

Именины же сегодня отмечает один человек, имя которого Василий. Не забудьте поздравить!

