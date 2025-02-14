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15 февраля - Зима с Весной встречается
фото: pxhere.com

15 февраля — Зима с Весной встречается

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:08 14.02.2025

А сегодня праздник! Большой. Сретение (Встреча) — торжество, в котором переплелись, как это бывает зачастую на Руси, два начала: языческое и православное. В соответствии с исконно славянской традицией, предки наши считали, что 15 февраля «лицом к лицу» Зима встречается с Весной. Именно сегодня решается, кому идти вперёд, а кому – возвращаться. Если к вечеру станет теплее — Весна переспорила Зиму, а если холоднее — Зима. А ещё:

  • Какая погода на Сретение – такой и весна будет.
  • Оттепель в этот день – к ранней и теплой весне.
  • Снежок на Сретение – весна будет затяжная и дождливая.
  • Холода пришли 15 февраля – весна будет холодная.
  • Если метёт снег, то хлеб уродится.
  • Тихая и солнечная погода – к хорошему урожаю льна.
  • Капель в Сретение – к урожаю пшеницы, ветрено – к урожаю фруктов.
  • Если в канун Сретения небо звездами усеяно, то весна зацветёт позднее обыкновенного.
  • Ясная и тихая погода в этот день — хороший урожай на полях и роения пчел.
  • Ветер — плохой признак.
  • Как на Сретенье с крыш капает, еще большая будет зима.
  • Как на Сретенье есть под крышами сосульки — будет хороший урожай кукурузы.
  • Если в этот день не видно солнышка — ожидай суровых морозов.

Что же касается верований православных и Сретения Господнего, то легенда такова:

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Согласно Священному Писанию, когда Младенцу Иисусу исполнилось 40 дней от роду, Мария и Иосиф принесли его в храм. Посвятить Богу. Там их встретил праведный старец Симеон — один из образованнейших людей своего времени. А по преданию, за три сотни лет до этого события, переводя книгу пророка Исаии и прочитав слова «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», святой подумал, что это описка и вместо «Дева» должно быть «Жена». Симеон решил исправить текст. Но его руку остановил ангел Господень и пообещал ему, что он не умрет до тех пор, пока не убедиться в истинности пророчества. И — да! Симеон прожил около 300 лет. Когда же родители принесли в храм Иисуса, старец, по внушению Духа Святого, узрел в нем Спасителя человечества. Взял Его на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…» — предсказание сбылось и старец мог спокойно умереть.

Чего сегодня делать нельзя?

  • Работать. Но этот запрет не касается тех, чьи дела идут на благо и помощь другим.
  • Употреблять алкоголь.
  • Заниматься домашними делами.
  • Ругаться с кем-либо и материться. Нарушите сегодня этот запрет — лишитесь защиты и покровительства Высших сил.

Именины же сегодня отмечает один человек, имя которого Василий. Не забудьте поздравить!

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