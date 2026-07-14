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15 июля – Берегиня, День святителя Фотия. Сказочных дев видели?

15 июля – Берегиня, День святителя Фотия. Сказочных дев видели?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:31 14.07.2026

15 июля — дата, в которую отдавали должное мифическим существам — берегиням. Это сказочные девы, прообразы русалок. В народе верили, что они выходят из воды и сидят на ветвях берёзы. Традиция дня: к берёзовым веткам привязывали вышитые полотенца с изображением утки — одного из воплощений берегини. Их же иногда бросали в воду, в качестве подарка жительницам подводного царства.

Наши предки считали: если в этот день как следует не задобрить сестер-берегинь, они могли разгневаться и утащить человека за собой в воду или наслать на него болезнь. По древнему преданию, все людские болезни и лихорадки берут свое начало в воде – месте обитания берегинь и водяного. Но если берегини в хорошем расположении духа, от них можно ожидать только добра. Согласно народным поверьям, они охраняют домашнюю скотину во время водопоя, помогают беднякам и рыболовам, наделяют сенокосную траву целебными свойствами. Во многих областях их представляют прекрасными девушками, которые помогают крестьянским женщинам ткать и шить, в то время как вся семья находится на сенокосе.

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Церковь же 15 июля чтит память святителя Фотия – митрополита Киевского и всея Руси. Именно он управлял Российской церковью в течение 21 года, защищая внука Димитрия Донского, Василия Васильевича, от врагов и их козней. Был посредником между русскими князьями, отношения которых часто приводили к раздорам и ссорам.

Приметы на 15 июля такие:

  • Листья уже желтеют? Осень и зима будут ранними.
  • В лесу появилось много ягод к 15 июля – примета того, что зима будет морозной.

Именины сегодня отмечают: Арсен, Арсений, Анжелика, Вальдемар, Давид, Игнатий, Марк, Максим, Феликс.

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Бгг
4 часов назад

Берегиню умные люди видели только в сказках. У нас больше колхозини встречаются.

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