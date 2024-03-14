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фото: pikist.com

15 марта — Федотов день. Добро твори!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:18 14.03.2024

Федотов день в народе также называли Агафонов День, Ветры-Вихровеи, Федот-овчинник и Агафон-гуменник. Считалось, что 15 марта гуляют по Земле сильные ветры. При этом, правда, о зиме уже и не думали. Верили, что трескучие морозы больше не вернутся. Говорили: «Авдотья Федота не спросила – весну снарядила. А Федот то крышу сорвет, то поленницу разворотит – все мужиков заботит».

Что касается погоды, то 15 марта её предсказывали на ближайшие дни и месяцы:

  • Длинные сосульки – к долгой весне.
  • Какая погода сегодня, таким и июль будет.
  • Дует теплый и южный ветер? Лето будет дождливым и теплым. Холодный же северный ветер со снегом предвещает холодное лето.
  • Ударили морозы – к плохим сенокосам.
  • Солнце светит в полдень? Хороший знак — будет богатый урожай хлеба.
  • Метель и снегопады на Федота — первая трава появится очень поздно.
  • Снег идет утром – жди хорошего урожая зерновых культур.
  • Снег идет в полдень или ближе к вечеру – урожай хлеба будет поздним.
  • Снег идет весь день – тепло придёт нескоро.
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Именины сегодня отмечают: Иосиф, Арсений, Николай, Федот.

А ещё 15 марта мир отмечает День добрых дел. Появилась эта дата в праздничном календаре в 2007 году в Израиле. И с тех пор торжество добра отмечают в разных странах. Как присоединиться к празднованию? А очень просто! Совершаете благой поступок и вы — «в деле».

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