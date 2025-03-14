15 марта — Федотов день. Творите добро!

Федотов день в народе также называли Агафонов День, Ветры-Вихровеи, Федот-овчинник и Агафон-гуменник. Считалось, что 15 марта гуляют по Земле сильные ветры. При этом, правда, о зиме уже и не думали. Верили, что трескучие морозы больше не вернутся. Говорили: «Авдотья Федота не спросила – весну снарядила. А Федот то крышу сорвет, то поленницу разворотит – все мужиков заботит».

Что касается погоды, то 15 марта её предсказывали на ближайшие дни и месяцы:

Длинные сосульки – к долгой весне.

Какая погода сегодня, таким и июль будет.

Дует теплый и южный ветер? Лето будет дождливым и теплым. Холодный же северный ветер со снегом предвещает холодное лето.

Ударили морозы – к плохим сенокосам.

Солнце светит в полдень? Хороший знак — будет богатый урожай хлеба.

Метель и снегопады на Федота — первая трава появится очень поздно.

Снег идет утром – жди хорошего урожая зерновых культур.

Снег идет в полдень или ближе к вечеру – урожай хлеба будет поздним.

Снег идет весь день – тепло придёт нескоро.

Именины сегодня отмечают: Иосиф, Арсений, Николай, Федот.

А ещё 15 марта мир отмечает День добрых дел. Появилась эта дата в праздничном календаре в 2007 году в Израиле. И с тех пор торжество добра отмечают в разных странах. Как присоединиться к празднованию? А очень просто! Совершаете благой поступок и вы — «в деле».

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