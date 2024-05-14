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фото: pikist.com

15 мая — День Бориса и Глеба. Приобретёшь большее, если поделишься малым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:32 14.05.2024

Также 15 мая называли — Соловьиный праздник, Свистопляска, Свистуньи. Говорили: «На Бориса и Глеба успей посеять хлеба». В народе считали, что соловьи нынче начинают свои песни, и тот, кто услышит утром птичью трель, тот целый год будет счастливым. Также к 15 мая зацветали ясень и анютины глазки.

В этот день сеяли огурцы и тыкву. Чтобы овощи уродились, перед посевом зарывали в землю перст. Также молились, а в процессе посадки, напротив, молчали.

Церковь же нынче чтит память князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира.

Что касается погодных примет, то:

  • Соловей весь день громко поет? Провожает весну, и пора встречать лето.
  • Ясный заход солнца в день Бориса и Глеба – лето также будет ясным и без осадков.
  • Теплый день – будет темный хлеб.
  • Соловей всегда прекращает петь перед непогодой.
  • Теплый день 15 мая – к небогатому урожаю хлеба.
  • Если черемуха зацвела и соловьи запели, то можно ожидать двухнедельного похолодания.
  • Птица поет на голые деревья – примета к тому, что будет неурожай в саду.
  • Вода пошла на убыль, и соловьиные трели слышны – пора посев начинать.
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Именины сегодня отмечают: Борис, Глеб, Роман, Зоя, Михаил, Афанасий, Давид, Еспер, Кириак и Феодул.

А ещё 15 мая праздник отмечали купцы и торговцы — Барыш-день. Повсюду разворачивались ярмарки, на которых продавались излишки жита, овощи, различные предметы быта, сладости. Для всех торговцев удачная торговля в этот день предвещала большую выгоду в течение года. Вечером, после окончания торгов, купцы устраивали большие застолья. К столу обязательно приглашались и бедняки, потому что считалось, что «поделившись малым — приобретаешь большое».

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