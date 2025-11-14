15 ноября – Акундин день. Овинника ковригой хлеба! И не только...

В народе 15 ноября также именовали Житницами. Крестьяне продолжали сушить зерно в овинах, готовили обереги для закромов, защищали их от грызунов. Между тем, световой день заметно убавлялся – ждали приближения морозов. Почитали печной огонь, жарко растапливали печь, грелись подле нее всей семьей, вечерами рассказывая друг другу занимательные и страшные истории. Девушки гадали у печного огня на свою дальнейшую судьбу. Те, кто постарше, строили планы на будущее и охотно делились ими с близкими.

А ещё 15 ноября задабривали овинника – домашнего духа, живущего в закромах. Люди представляли его в образе существа, похожего на черного кота с горящими глазами. Но истинное свое лицо он перед людьми не принимал. Тем, кому посчастливилось его увидеть, говорили, что овинник – это маленький седовласый старичок или высокий здоровый мужик с суровым взглядом. Он помогал хорошим хозяевам, а плохим и нерадивым часто пакостил: жег снопы, воровал зерно. Чтобы овинник был добрым, ему подносили в этот день чарку водки, петуха и ковригу хлеба.

15 ноября также на слуху Акиндин (Акундин) и Пигасий. Были они придворными царя Соломона и тайными христианами. Когда Соломон начал гонения на христиан, ему донесли на них завистники. На суде святые признались в своей вере, за что царь приказал бить их плетями. Два раза сменялись палачи, уставшие их избивать. Но за время пыток мученики не произнесли ни слова. Даже Соломон не выдержал этого зрелища и упал без чувств. Многие подумали, что он умер, но святые помолились Господу и царь пришел в себя. Он обозвал их колдунами и приказал повестить над костром, чтобы мужчины задохнулись дымом. Но огонь внезапно погас, а веревки, которыми были связаны Акиндин и Пигасий, распались. На вопрос царя, как такое могла произойти, святые поведали ему о Христе. Соломон был в гневе и начал хулить имя Бога, за что вскоре онемел. Он пытался жестами показать страже, чтобы они казнили мужчин, но никто не мог понять приказов царя. Тогда он начал рвать на себе волосы, бить себя по лицу. Святые сжалились над ним и попросили Всевышнего вернуть ему дар речи. Но Соломон не мог успокоиться. Он приказал положить мужчин на железную решетку и распалить под ними огонь. Неожиданно пошел дождь и пламя потухло. В этот момент многие свидетели произошедших событий приняли христианскую веру. Один из палачей просил прощение у мучеников за деяния, совершенные над ними.

Приметы дня:

Снег в этот день выпал – весной будет много воды.

Распутица на дорогах – тепло продлится до начала декабря.

Снегири кричат – скоро морозы наступят.

Синицы и галки летают по двору – к снегопаду.

Небо тучами затянуто – к оттепели.

Облака против ветра плывут – к снегопаду.

Что в этот день загадаешь – то в скором времени и сбудется.

Если до заката попросить прощения у всех, с кем недавно поссорился – жить станет легче и хлопот будет меньше.

Одежда, купленная 15 ноября, долго прослужит. Но если она будет слишком дешевой – проку от нее не будет никакого.

Если дата 15 ноября выпала на вторник – нельзя раздавать долги.

Если у молодой девушки внезапно забьется сердце – где-то рядом бродит ее будущий суженый.

Именины сегодня отмечают: Доминика, Константин.

