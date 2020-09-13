15 сентября в Симферополе — жеребьевка чемпионата премьер-лиги КФС-2020/21

Жеребьевка календаря чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21 15 сентября в Симферополе состоится в полдень в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

В VI чемпионате сыграют 8 команд: ФК «Евпатория», «Крымтеплица» (Молодежное), ФК «Севастополь», «ТСК-Таврия» (Симферополь), «Кызылташ» (Бахчисарай), «Океан» (Керчь), «Фаворит-ВД Кафа» (Феодосия) и «Гвардеец» (Скворцово, Симферопольский район), — сообщили в КФС .

Чемпионат премьер-лиги КФС-2020/21 стартует 26 сентября. По результатам жеребьевки будет сформирован календарь чемпионата. Прямая видеотрансляция на официальном сайте КФС.