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15 сентября в Симферополе - жеребьевка чемпионата премьер-лиги КФС-2020/21
фото: пресс-служба Крымского футбольного союза

15 сентября в Симферополе — жеребьевка чемпионата премьер-лиги КФС-2020/21

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:41 13.09.2020

Жеребьевка календаря чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21 15 сентября в Симферополе состоится в полдень в  мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

В VI чемпионате сыграют 8 команд: ФК «Евпатория», «Крымтеплица» (Молодежное), ФК «Севастополь», «ТСК-Таврия» (Симферополь), «Кызылташ» (Бахчисарай), «Океан» (Керчь), «Фаворит-ВД Кафа» (Феодосия) и «Гвардеец» (Скворцово, Симферопольский район), — сообщили в КФС.

Чемпионат премьер-лиги КФС-2020/21 стартует 26 сентября. По результатам жеребьевки будет сформирован календарь чемпионата. Прямая видеотрансляция на официальном сайте КФС.

15 сентября в Симферополе - жеребьевка чемпионата премьер-лиги КФС-2020/21

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