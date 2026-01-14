15 января — Сильвестров день. Морозы, говорят, крепчают

На Сильвестров день или в Куриный праздник, по народным наблюдениям, морозы не просто крепчают, а усиливаются в разы да ещё и метут метелями. Насколько это актуально для Крыма сегодня, конечно, проверим, однако есть факт, который не оспоришь и на полуострове — дни с 15 января становятся намного длиннее.
Чем примечательны эти сутки? Во-первых, продолжаются праздничные гуляния, связанные со Святками. Во-вторых, в храмах идут богослужения в память о Святом Сильвестре Римском. Епископ проповедовал веру в Иисуса Христа даже во времена гонений на христиан. Кстати, святитель известен как покровитель домашней птицы, так что в деревнях сегодня усердно чистят курятники, а в городах неплохо будет, если вы в этот «Куриный праздник» покормите птиц на улицах да на водоёмах. Зачтётся, как говорится…
Что касается «погодных» примет на 15 января. Их немного и все они будут вам полезны лишь в том случае, если вы близки к природе:
- Если в морозный день петухи начинают рано петь, то жди оттепели
- Сорока ищет убежище среди жилья — будет метель
- Вечером 15 января на небе появились облака — к перемене погоды
- Если месяц на небе яркий и с острыми рогами, то на следующий день будет ветреная погода
- Если петух запел поздно вечером – жди смены погоды
- Куры 15 января рано ложатся — к стуже
- Утки и гуси копаются в снеге – скоро потеплеет
- Если на Сильвестра случается буря – жди сильных морозов в ближайшие дни
Чего не стоит делать 15 января? Нельзя есть мясо. Мясо птицы под тотальным запретом, в принципе. Иначе, говорят знатоки, счастье из дома упорхнёт и не вернётся. И в парикмахерскую сегодня не стоит ходить. Старые люди уверяют, что на Сильвестра волосы не стригут, а то они с головы убегут — лысину «заработаете».
А вот именины сегодня празднуют: Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Сергей и Ульяна.
