Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 16 апреля — День Никиты. Водяной просыпается после зимы
Новости Республики
16 апреля - День Никиты. Водяной просыпается после зимы
фото: pikist.com

16 апреля — День Никиты. Водяной просыпается после зимы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:13 15.04.2025

В народе верили — 16 апреля после долгого зимнего сна просыпается Водяной. Причём просыпается в очень плохом настроении! И крестьяне делали всё, чтобы задобрить духа воды. Приносили ему угощение на берег, прося не пугать ни взрослых, ни детей, а также не гнать из рек и прудов рыбу.

Существовал даже довольно жестокий обычай: Водяному отдавали лошадь. Животное приводили на берег и топили. Вместе с «утопленником» отправляли духу и съестное: масло, хлеб, вино, куриные потроха, вино и даже табак. Потому, насколько быстро успокаивалась вода, судили — принял ли дух жертву. Отказа Водяного от даров страшно боялись. Буквально это значило: грядущим летом хорошей рыбной ловли не будет.

Церковь же сегодня чтит память Преподобного Никиты Исповедника, жившего в VIII веке. Славен он тем, что твердо стоял за православное исповедание.

Узнайте больше:  11 апреля - День Святого Марка. Пейте берёзовый сок

Что касается погодных примет:

  • Мать-и-мачеха зацвела 16 апреля? Случится что-то плохое.
  • Длительные раскаты грома в этот день – к ненастью на несколько дней вперед.
  • Дождь — к весне поздней и ненастной.
  • Ветер дует с южной стороны – к хорошему урожаю яровых. Дует с Севера? Скоро пойдет дождь.
  • Много березового сока — лето будет дождливым.
  • В грозу 16 апреля гром слышится протяжно и не слишком резко – ненастье продолжится в ближайшее время.
Именины нынче отмечают: Никита, Мартин, Феодосия.
голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: календарь

календарь

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x