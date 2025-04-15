16 апреля — День Никиты. Водяной просыпается после зимы

В народе верили — 16 апреля после долгого зимнего сна просыпается Водяной. Причём просыпается в очень плохом настроении! И крестьяне делали всё, чтобы задобрить духа воды. Приносили ему угощение на берег, прося не пугать ни взрослых, ни детей, а также не гнать из рек и прудов рыбу.

Существовал даже довольно жестокий обычай: Водяному отдавали лошадь. Животное приводили на берег и топили. Вместе с «утопленником» отправляли духу и съестное: масло, хлеб, вино, куриные потроха, вино и даже табак. Потому, насколько быстро успокаивалась вода, судили — принял ли дух жертву. Отказа Водяного от даров страшно боялись. Буквально это значило: грядущим летом хорошей рыбной ловли не будет.

Церковь же сегодня чтит память Преподобного Никиты Исповедника, жившего в VIII веке. Славен он тем, что твердо стоял за православное исповедание.

Что касается погодных примет:

Мать-и-мачеха зацвела 16 апреля? Случится что-то плохое.

Длительные раскаты грома в этот день – к ненастью на несколько дней вперед.

Дождь — к весне поздней и ненастной.

Ветер дует с южной стороны – к хорошему урожаю яровых. Дует с Севера? Скоро пойдет дождь.

Много березового сока — лето будет дождливым.

В грозу 16 апреля гром слышится протяжно и не слишком резко – ненастье продолжится в ближайшее время.

Именины нынче отмечают: Никита, Мартин, Феодосия.

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