16 августа – День Исаакия Малинника

Малинником 16 августа называли по той простой причине, что в это время как раз-таки и созревала малина. А эту ягоду очень любили. Причём ценили её не только как лакомство, но и за целебные свойства. Малину широко использовали для лечения простуд, нервных и других заболеваний. Ну и, конечно, из нее готовили варенье, джемы, выпекали пирожки с начинкой. А ещё 16 августа был днём, когда смелые люди отправлялись на перекрестки «вихри сторожить». При появлении вихря необходимо было воткнуть в него нож, держа в руках голову петуха. Далее, по приметам, можно спросить ветер о том, какой будет зима.

Церковь же нынче чтит память Антония Римлянина, жившего в XI-XII веках. Рожден он был в семье православных римлян, но рано стал сиротой и большую часть наследства раздал бедным. Оставшуюся часть выбросил в море, а сам принял монашеский постриг. После начала гонений на последователей православной веры обитель Антония была разорена, и ему пришлось около 1 года прожить внутри скалы около моря, где он проводил время в размышлениях о Боге и молитвах. Однажды Антоний стоял у подножия скалы, и в какой-то момент отломился камень под его ногами. Святой чудесным образом упал вместе с камнем в море и проплыл на нем через Средиземное море, Атлантику, Ладожское озеро, Неву и Волхов. Незадолго до праздника Рождества Пресвятой Богородицы Антоний оказался на территории Новгорода. Предание гласит, что сначала Антоний не понимал ничего из того, что ему говорили, но после совершенной молитвы смог произносить русские слова. Местный епископ Никита способствовал тому, чтобы Антоний остался в России и основал монастырь, посвященный Рождеству Богородицы в честь его чудесного спасения. На покупку земель Антоний истратил часть своего имущества, которое ранее выбросил в море – его впоследствии выловили рыбаки именно в Новгороде. Примерно 16 лет управлял обителью Антоний, а после его смерти преемником стал инок по имени Андрей.

Приметы дня:

Какая погода в этот день – таким и будет октябрь.

Сильно дует ветер – к снежной зиме.

Какая погода на Антония, таким будет и Исаакий (19 декабря).

Южный ветер дует – к морозной зиме.

Встреча с медведем в лесу в этот день предвещает счастье. Если сумеете убежать!

Ветер с ног сбивает – к морозной и снежной зиме.

Куры и утки линяют – скоро наступят холода.

Облака медленно плывут по небу – жди сильного ветра!

Нельзя в этот день затевать уборку в доме. Если дома чисто – и в кошельке будет чистота (в смысле «пусто»)!

Дождь пошел – через семь недель закончится.

Облака на горизонте вытянулись в одну линию – к ветру.

Именины сегодня отмечают: Николай, Вячеслав, Кузьма, Иван, Антон, Исаакий.

