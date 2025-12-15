16 декабря – День Иоанна Молчальника. Молчание — золото

В народе верили, что тот, кто будет немногословным в день Иоанна Молчальника, обязательно встретит свою удачу в ближайшее время. Предки наши, кстати, в эти сутки старались не только меньше говорить, но и меньше писать. Также могли утром постоять перед иконой Иоанна Молчальника, молясь в уме, а не вслух. Верили, что молчание избавит человека от невзгод и лишений. Также предупреждали, что нечистая сила в этот день голос украсть может, и именно поэтому, стоит молчать.

Кроме того, 16 декабря требовалось обходить споры и конфликты стороной. Если поссориться в этот день с женой, то весь следующий год пройдет в скандалах.

И ещё! Ночь 16 декабря у крестьян ассоциировалась со смертью и потусторонним миром. Кстати, часто нечистую силу изображали в образе черной коровы. Верили, что с полуночи и до трех часов ночи нечисть бушует, и это самое опасное время для человека.

Церковь же нынче почитает память Иоанна Молчальника. Предание гласит, что еще в детском возрасте он стал изучать Священное писание и научился молиться Богу. Когда родители Иоанна умерли, то все свое наследство он раздал нуждающимся и сделал пожертвования на постройку храмов. Сам же он удалился в монастырь, где прожил около 10 лет до тех пор, пока не был назначен епископом Колонийской церкви. Правда, совсем скоро Иоанн начинает тяготиться тем, что правительство вмешивается в духовные дела. Он принимает решение оставить свой пост и удаляется в Иерусалим, где становится обычным послушником в лавре Преподобного Саввы. Там Иоанн принимает обет молчания и после этого спустя некоторое время даже селится в пустыне, где живет в одиночестве 9 лет, питаясь одними травами. Известно, что все-таки игумен Савва уговорил Иоанна вернуться в обитель, и там преподобный провел 66 лет. Получив от Бога целительский дар, Иоанн день и ночь помогал больным людям, исцеляя их силой молитвы.

Приметы дня:

Мало снега – следующий год будет неурожайным.

Если человек родился 16 декабря, то в качестве талисмана ему стоит носить берилл.

Снег на талую землю ложится – жди неурожая.

Снегирь под окном чирикает – можно ждать оттепели.

Дрова трещат в печке – вскоре наступят морозы.

Звезды «прыгают» — приметы к тому, что стоит ждать вьюг и стужи.

Перемена Луны в День Иоанна Молчальника предсказывает теплую погоду днем.

Именины сегодня отмечают: Федор, Георгий, Андрей, Иван, Николай, Гавриил.

Просмотры: 8