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16 февраля – День Семена и Анны. Угостите Домового кашей
фото: pikist.com

16 февраля – День Семена и Анны. Угостите Домового кашей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:30 15.02.2025

А ещё этот день в народе именовали «Починками». Всё потому, что деревенские хозяева сразу после сретенской оттепели 16 февраля на Симеона и Анну с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Работали всей семьей, приговаривая «В починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да соху столетнюю».

Церковь же нынче отмечает и вспоминает жизнь и деяния святого Симеона Богоприимца и святой Анны пророчицы. Последняя находилась в иерусалимском храме, когда в него пришли Мария и Иосиф с маленьким Иисусом. Именно Анна узнала Иисуса и поведала всем о том, кто находится в храме. Что касается Симеона, то этот старец прожил 300 лет, прежде чем получил возможность встретиться со Спасителем. Согласно Божьему завету, после этого он мог умереть. Так и произошло: Симеон подержал Иисуса на руках, отдал младенца родителям и испустил дух.

И, наконец, главная традиция сегодняшнего дня — украшать вениками дом! Таким образом задабривали Домового, ведь наши предки считали, что именно в венике живёт это мистическое существо. Пол в этот день не подметали, чтобы не тревожить хозяина. Верили, что если вымести Домового, то дом останется без охраны и защиты.

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Приметы дня:

  • Много снега в этот день – лето будет дождливы.
  • Воробьи чирикают громко – весна наступит очень скоро.
  • Если же на Симеона идет снег – лето будет дождливым и холодным, до весны еще далеко.
  • Если не починить сбрую в день 16 февраля – жди неприятностей.
  • Согласно народным поверьям, в этот день на конюшню приходит домовой. Чтобы нечистая сила не беспокоила животных, хозяин привязывал к гриве каждой лошади по кнуту и паре портянок, оставляя их на всю ночь. Верили, что после этого домовой лошадей не тронет.
  • Пытались задобрить домового, оставляя для него горшочек каши в углу. Считалось, что дух увлечется угощением и не станет проказничать.
  • По примете 16 февраля отсчитывали 7 утренних морозов – по приметам считалось, что после этого наступит весна.
  • Чем раньше в этот день начинаешь хлопотать по хозяйству, тем быстрее весна придет.
  • Нельзя в этот день брать деньги в долг и носить черные вещи – это примета, которая сулит неприятности.

Именины сегодня отмечают: Николай, Владимир, Иван, Роман, Михаил, Павел, Анна, Адриан.

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