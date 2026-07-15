16 июля – Маков день, Мокий и Демид. Булочки с маком...

16 июля, считали в народе, — день… мягко говоря… несчастливый. В связи с такой «славой» в эти сутки старались не начинать новые дела, совершать крупные покупки, переезжать, путешествовать. Единственная задача, которую решать разрешалось, — собирать мак. Его использовали в качестве начинок для сдобной выпечки: булочек, пирогов, пирожков. Кроме того, с помощью мака в старину защищались от злых колдунов и явлений покойников.

А еще 16 июля именовали Стожары. Так славяне называли скопление Плеяды, находившейся в созвездии Тельца. Появление его обещало удачу охотникам, иначе в лес, напротив, не стоило отправляться, потому что добычи не будет. С особым почтением славяне относились к звездам, поскольку считали, что это ангелы зажигают свет в окнах своих домов (не только 16 июля) и смотрят на людей с небес.

Церковь же нынче чтит память святых Мокия и Марка. Жили они во времена правления императора Максимилиана и были известны как ревностные христиане. По преданию, в период организованных гонений Мокий и Марк были арестованы, и язычники пытались заставить их поклоняться идолам. Согласно преданию, когда святых подводили к жертвеннику, то перед ними вышел маленький ребенок, который стал мешать им и не дал пройти. Тогда язычники жестоко избили ребенка, после чего братья еще больше укрепились в своем убеждении не поклоняться никаким идолам и продолжать славить Иисуса Христа. В результате, они были обезглавлены.

Что касается погоды, то 16 июля как никогда велика вероятность сильной грозы и бури. А также:

Паук паутину плетет? К солнечной погоде.

Собака роет землю, катается по ней, отказывается от пищи и много спит? К затяжной непогоде.

Много комаров в воздухе – к ясной погоде.

Мошки вьются вокруг – всю неделю простоит жара.

Именины сегодня отмечают: Анатолий, Иван, Антон, Александр, Марк, Константин, Михаил, Георгий, Василий, Герасим.

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