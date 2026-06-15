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16 июня – День Луки Ветренника. Наблюдайте за ветром

16 июня – День Луки Ветренника. Наблюдайте за ветром

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:15 15.06.2026

В народе примечали, что 16 июня зачастую дуют очень сильные ветры. Наблюдали за направлением и их мощностью. Верили, что таким образом можно определить погоду на ближайшие дни и месяцы, да и не только:

  • южный ветер сулил хороший урожай яровых,
  • северо-западный ветер обещал дождливое лето,
  • восточный — болезни,
  • северо-восточный – большие ветра летом.

Церковь же нынче чтит память святого Лукиан. Жил он в III веке на территории Антиохии. В зрелые годы он был язычником. Однако в старости он уверовал во Христа и крестился сам. При жизни Лукиан много проповедовал и даже обратился в веру своих слушателей. По доносу евреев он был схвачен и брошен в темницу. Там он встретился с четырьмя отроками по имени Павел, Дионисий, Ипатий и Клавдий. Они также приняли христианство, и именно вместе с ними Лукиана бросили в печь. Однако предание говорит, что Господь сохранил их жизни. Затем мучеников послали в Византию, и там святой Лукиан был распят на кресте, а отроки – обезглавлены.

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И ещё несколько примет на 16 июня:

  • Если вихрь медленно поднимается к небу с земли, а потом долго вращается – к ясной погоде в ближайшие дни.
  • Гроза на Лукьяна – к плохому сенокосу.
  • Проливной дождь – к хорошему урожаю грибов.
Именины 16 июня отмечают: Денис, Дмитрий, Кирилл, Павла (Полина), Юлиан, Афанасий, Лукьян, Михаил.
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