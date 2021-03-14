16-й тур Премьер-лиги КФС: «Крымтеплица» сокращает отставание от «Севастополя»

В субботу, 13 марта состоялись матчи 16-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21.

В центральном матче тура, который прошел в Новопавловке Бахчисарайского района, встречались скворцовский «Гвардеец» и ФК «Севастополь». Гости дважды вели в счете по ходу матча, но добиться победного результата так и не смогли. Открыл счет на 35-й минуте севастополец Захар Тарасенко, но уже через 4 минуты хозяева восстановили равновесие – мяч в активе Петра Опарина. На 54-й минуте Дмитрий Матвиенко реализовал пенальти и вывел «Севастополь» вперед. Однако на 63-й минуте Андрей Зборовский счет сравнял. В оставшееся игровое время счет более не менялся – ничья, 2:2.

В Куйбышево Бахчисарайского района «Кызылташ» принимал ФК «Евпатория». В этом противостоянии все решил единственный мяч, забитый бахчисарайцами на 19-й минуте игры. Денис Малышев принес победу «Кызылташу» – 1:0.

Керченский «Океан» на своем поле уступил феодосийскому «Фавориту-ВД Кафа». Керчане открыли счет на 18-й минуте, когда с пенальти точно пробил Артем Щербак. Под занавес первого тайма феодосиец Дмитрий Иванов счет сравнял. А на 81-й минуте Мирза Алборов вывел «Кафу» вперед. В итоге 2:1 – победа клуба из Феодосии.

И завершался тур матчем в пгт Аграрном Симферополя, где молодежненская «Крымтеплица» принимала симферопольскую «ТСК-Таврию». В компенсированное к первому тайму время хозяев поля вывел вперед Максим Давидчук, а удвоил превосходство «тепличников» на 68-й минуте Константин Морозов – 2:0, победа «Крымтеплицы».

После 16-го тура продолжает единолично лидировать «Севастополь» – 38 очков. На второй строчке «Крымтеплица» – 34 балла. На третьем месте «Гвардеец» – 28 пунктов. Далее следуют «Евпатория» – 24 очка, «ТСК-Таврия» и «Кызылташ» – по 18, «Океан» – 15 и «Фаворит-ВД Кафа» – 10 баллов.

В ближайшую среду, 17 марта, пройдут ответные матчи 1/4 финала Кубка КФС. Сыграют: «Фаворит-ВД Кафа» – «Севастополь», «Евпатория» – «ТСК-Таврия», «Гвардеец» – «Океан» и «Кызылташ» – «Крымтеплица».

Поединки 17-го тура Премьер-лиги КФС будут сыграны в воскресенье, 21 марта. В этот день состоятся матчи: «Фаворит-ВД Кафа» – «Гвардеец», «Евпатория» – «Океан», «ТСК-Таврия» – «Кызылташ» и «Севастополь» – «Крымтеплица».

Фото и материалы: пресс-служба Крымского футбольного союза.

Все голы 16-го тура — в видеоподборке.