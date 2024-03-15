Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 16 марта — Евтропиев день. Идёт Медведь…
актуально в республике
фото: pikist.com

16 марта — Евтропиев день. Идёт Медведь…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:46 15.03.2024

16 марта церковь чтит память святого мученика Евтропия Амасийского. Жил на рубеже третьего и четвёртого веков. Во время гонения на христиан отстаивал веру, за что и поплатился вместе с родным братом — был распят.

Предки же наши в Евтропиев день почитали Солнце и призывали его защитить поля и посевы от болезней, заморозков да вредителей. Были уверены: светило слышит тех, кто уважительно относится к нему, и обязательно будет милосердным.

А ещё в народе считали, что нынче просыпается медведь и выбирается из берлоги. Потому ходить в лес 16 марта строго-настрого воспрещалось.

Что касается погодных примет, то:

  • Скворцы прилетели – будет богатый урожай зерновых.
  • Синицы громко щебечут – к теплу. Чирикают грустно и протяжно – заморозки ещё будут.
  • Снегири под окном поют – к потеплению. Сидят стайками на снегу – к снегопадам.
  • В полдень на юге закричала ворона – потеплеет скоро. Если же она каркает на северной стороне – холода грядут.
  • Вороны в снегу купаются – к ясной погоде.
  • Все птицы прилетели – к теплу.
  • Прилетели трясогузки – к ледоходу.
  • Гуси высоко летят – к большому половодью. Низко летят – воды будет мало.
  • Солнце спряталось – дождь пойдет.
Именины 16 марта отмечают: Марфа, Севастьян, Михаил.
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: календарь

Комментарии для сайта Cackle
календарь
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.