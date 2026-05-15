16 мая — День Мавра-молочника. Зелёные щи…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:55 15.05.2026

Кроме того, 16 мая именовали — зелёные щи, Мавра, Марфа, рассадница, Тимофей, Марьюшка, Коровьи заботницы… Но, как бы там ни было, а главный смысл этих суток — в народе полагали, что нынче у коров прибавляется молоко. На Руси этому факту радовались несказанно, ведь в старину молоко было одним из главных продуктов питания.

А ещё этот период мая знаменит цветением черёмухи. Говорили, что наступают «черёмуховые холода». И собирали крапиву. Считали — она нынче обладает целебной силой. Из неё варили щи, готовили разнообразные блюда и снадобья. Также крапивой хлестали друг друга, чтобы весь год быть защищёнными от болезней.

Что касается погодных примет:

  • Дуб распустил листья раньше ясеня? К засушливому лету.
  • Соловьи запели до 16 мая? Скоро все вокруг зацветет.
  • Большая роса – к хорошему урожаю огурцов.
  • Черемуха цветет, и теплая погода установились – в пору посева будет тоже тепло.
  • Чем раньше зацветет черемуха, тем более теплым или жарким будет лето, а осенью также будет тепло.
  • Пышноцветье на черемухе – лето дождливым будет.
  • Гуси и утки крылья поднимают да машут ими? Жди бури.
Именины 16 мая отмечают: Мавра, Павел, Пётр, Тимофей, Феодосий.
