16 октября – Денис Позимний. Нечисть устраивает шабаши

Ещё этот день именовали Денис, Осенние Лихорадки и Хлебник.

Главный страх 16 октября — в народе верили, что нынче на белый свет выходят так называемые осенние лихорадки, которые шатаются по миру и поражают людей. Говорили, что огниха, ломиха, трясовница, лихоманка, желтяница или бессонница, обитающие на болотах, и прочая нечисть шатались по лесам, приближались к избам крестьян. Сами мучились, и народ изводили: могли обернуться соринкой и залететь в глаза, забраться под одежду. Между тем, это поверье легко объяснить и не вдаваясь в мистицизм: нестабильная погода этих дней часто приводила к простудным заболеваниям — тем самым лихорадкам. Верили, что помогает бороться с лихорадкой осиновая кора – ее всегда старались носить с собой. В избе же также обычно старались на всякий случай держать осиновое полено. Если сводило ноги, то клали их на это полено.

В старину также считали, что 16 октября происходят шабаши самой разной нечисти, а потому было принято произносить заговоры от сглаза и избегать встречи с человеком, обладающего «дурным глазом». Об этом времени говорили: «Пришел зимний Денис – лихого глаза берегись».

Церковь же сегодня почитает память святого Дионисия Ареопагита, который жил в I веке на территории Афин. Предание гласит, что Дионисий был учеником святого Павла, который впоследствии рукоположил его на пост епископа в своем родном городе. В 95 году по приказу папы Климента Дионисий был отправлен в Галлию для того чтобы проповедовать христианскую веру. Однако там примерно через 1 год он был схвачен язычниками и убит. Именно Дионисию историки приписывают несколько сочинений под названием «Ареопагитики», которые оказали существенное влияние на развития христианской веры и ее философии.

Особых примет на день сегодняшний нет. Но! Наши предки считали, что с 16 октября начиналась «глубокая осень». Это время листопада, первых снегопадов, заморозков и отлета птиц. Сравнительно теплые и ясные дни сменяются туманами, дождями и похолоданием.

Именины 16 октября отмечают: Иван, Павел, Петр, Денис.

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