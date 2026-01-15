16 января — День памяти пророка Малахии. Не хвастайтесь!

Не шутим. 16 января в народном календаре значится не только как День памяти пророка Малахии, а и как День святого мученика Гордия. И главный посыл этих суток — нельзя ничем хвастаться, иначе всё Гордей отнимет, а люди сглазят! Предки наши, отмечая «гордеи», вспоминали поговорки о гордости, издавна считавшейся пороком: «Гордым быть — глупым слыть», «Сатана гордился — с неба свалился! А мы гордимся — куда годимся?» — говорили знатоки. Так что снимайте корону — целее будете.

Что же касается пророка Малахия, то сегодня отмечаются его именины. Многие верили, что только 16 января можно излечиться от одержимости бесами, эпилепсии и других недугов, которые могли быть связаны с наведением порчи. Считалось, если молиться Святому Малахии, то болезнь вскоре отступит.

Следовать народной мудрости или нет — дело ваше, но… прислушаться не помешает, а вдруг? Кстати, для праздничного ужина 16 января наши пра-пра-пра-прабабушки готовили блюда из творога — творожные лепёшки да сырники. Такое угощение считалось залогом счастья в доме.

А погодные приметы дня сегодняшнего таковы:

Какой будет погода на Малахия, таким и будет месяц март – теплым или холодным

Если на деревьях виден пушистый иней, то ближайшие дни будут ясными, а дождей не предвидится

Если на небе сегодня появляется большое белое облако, то вскоре начнутся метели и вьюги

Если рано рассветает, значит, скоро выпадет снег

Если в лесу слышен треск деревьев, то вскоре ударят трескучие морозы

Если весь день 16 января идет снег, то ночью ударит сильный мороз

Яркий месяц принесет за собой скорые холода

Если вокруг заходящего солнца видны круги – будет снег и мороз

Если звезды ярко сияют – жди ясную погоду

Кто отмечает именины 16 января? Ну, собственно, те, кто получил при рождении старинные мужские имена Гордий и Малахия — есть такие среди ваших знакомых? А также Ирина и Арина — не забудьте поздравить барышень!

Просмотры: 2 124