16 января - День памяти пророка Малахии. Не хвастайтесь!
фото: pxhere.com

16 января — День памяти пророка Малахии. Не хвастайтесь!

18:26 15.01.2026

Не шутим. 16 января в народном календаре значится не только как День памяти пророка Малахии, а и как День святого мученика Гордия. И главный посыл этих суток — нельзя ничем хвастаться, иначе всё Гордей отнимет, а люди сглазят! Предки наши, отмечая «гордеи», вспоминали поговорки о гордости, издавна считавшейся пороком: «Гордым быть — глупым слыть», «Сатана гордился — с неба свалился! А мы гордимся — куда годимся?» — говорили знатоки. Так что снимайте корону — целее будете.

Что же касается пророка Малахия, то сегодня отмечаются его именины. Многие верили, что только 16 января можно излечиться от одержимости бесами, эпилепсии и других недугов, которые могли быть связаны с наведением порчи. Считалось, если молиться Святому Малахии, то болезнь вскоре отступит.

Следовать народной мудрости или нет — дело ваше, но… прислушаться не помешает, а вдруг? Кстати, для праздничного ужина 16 января наши пра-пра-пра-прабабушки готовили блюда из творога — творожные лепёшки да сырники. Такое угощение считалось залогом счастья в доме.

А погодные приметы дня сегодняшнего таковы:

  • Какой будет погода на Малахия, таким и будет месяц март – теплым или холодным
  • Если на деревьях виден пушистый иней, то ближайшие дни будут ясными, а дождей не предвидится
  • Если на небе сегодня появляется большое белое облако, то вскоре начнутся метели и вьюги
  • Если рано рассветает, значит, скоро выпадет снег
  • Если в лесу слышен треск деревьев, то вскоре ударят трескучие морозы
  • Если весь день 16 января идет снег, то ночью ударит сильный мороз
  • Яркий месяц принесет за собой скорые холода
  • Если вокруг заходящего солнца видны круги – будет снег и мороз
  • Если звезды ярко сияют – жди ясную погоду

Кто отмечает именины 16 января? Ну, собственно, те, кто получил при рождении старинные мужские имена Гордий и Малахия — есть такие среди ваших знакомых? А также Ирина и Арина — не забудьте поздравить барышень!

