№№ 17, 20, 34 возвращаются! Работу трёх длинных маршрутов возобновят в Севастополе

Сегодня в ходе аппаратного совещания под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили изменения в маршрутной сети. При анализе обращений граждан и публикаций в социальных сетях департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя было выявлено, что больше всего вопросов вызвала отмена длинных маршрутов № 17, 20 и 34.

В ходе обсуждения губернатор поручил возобновить работу этих маршрутов со следующей недели.

Совершенно очевидно, что опыт даже такой небольшой корректировки транспортной схемы показал, что таким образом делать нельзя. Даже четыре маршрута, которые отменили, привели к огромному непониманию. Отдельно заслуживает внимания, что организационную работу с разъяснением провалили. Подобные изменения надо вводить точечно с условием, что действующая схема сохраняется, но при этом появляется и альтернатива. И только когда мы видим, что действующий рейс больше не востребован и люди активно пользуются пересадками, то уже принимать меры по отмене. Поэтому поручаю до конца недели эти три маршрута вернуть: № 17, 34, 20, и пусть они дополнительно полгода работают. Наша транспортная сеть выдержит. Работать будут параллельно новой схеме. Пусть люди ездят, полгода понаблюдаем существование двух моделей. Люди привыкнут, посмотрим, летом к этому вопросу вернёмся, – отметил Михаил Развожаев.

Кроме того, руководитель профильного ведомства доложил о том, что и другие обращения граждан не остались без внимания.

На все замечания мы реагируем, продолжаем работать. В частности, приняты соответствующие меры: увеличено количество транспортных единиц на маршруте № 1, увеличено количество рейсов и сокращён интервал ожидания на 94-м маршруте, увеличен интервал бесплатной пересадки до 60 минут на семи отдельных маршрутах. Буду лично выезжать на каждый проблемный участок и инспектировать работу, – сказал Станислав Таматаев.

Напомним, с 1 января в Севастополе начала работу новая маршрутная сеть, а также был установлен единый тариф и для городской, и для сельской зоны. Кроме новых добавочных маршрутов, были введены семь пересадочных связок с бесплатными пересадками.