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фото: pikist.com

17 апреля — День Иосифа (Осипа), а также Ольховые смотрины

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:18 16.04.2024

Смотрины — потому, что в этот день было принято присматриваться к ольхе и делать прогнозы, когда же она зацветёт. В народе этому дереву приписывали особые лечебные свойства, а также именно из ольхи изготавливали колодезные срубы. Кроме того, 17 апреля следили за пчёлами, стараясь понять, когда выставлять ульи.

А ещё в День Осипа говорили: «Первая ласточка – не весна, ее на крыльях журавль приносит». По этим птицам и судили — пришло тёплое время года окончательно или ещё будут заморозки. К слову, на Руси журавлей считали защитниками от зла и молились им о защите.

Церковь же нынче чтит память Иосифа Песнописца, жившего в 9 веке. По приказу императоров Византии, боровшихся с христианством, Иосиф неоднократно в течение своей жизни попадал в тюрьму. Бог одарил его поэтическим талантом и он составлению богослужебных песнопений посвятил многие свои годы.

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Что касается погодных примет, то:

  • Восход золотисто-розовый? В ближайшее время погода будет очень хорошей.
  • Береза распустилась раньше ольхи – лето будет засушливым, и наоборот.
  • Ольха вся усыпана сережками – к богатому урожаю овса. Если на ней много шишек, то ячмень уродится.
  • Дождь пошел 17 апреля – весна будет ненастной, с большим количеством осадков.
  • Ветер дует с северной стороны – к дождям. Если же ветер дует с Юга, то жди хорошего урожая яровых.
  • Много березового сока –  летом будет много дождей.
Именины сегодня отмечают: Адриан, Георгий, Никита, Федор, Яков и Иосиф, Амвросий и Феона.
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