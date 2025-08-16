17 августа — Авдотьин день, ягодница, день семи Эфесских отроков

17 августа начинались мелкие дожди. Морось очень губительная для сена, а потому главная задача крестьян на эти дни — укрыть его в амбарах и защитить от влаги. Но некоторые суеверные люди боялись убирать копны в эти сутки. Услышав внутри посторонние шорохи, они верили, что это сам Ледащий – сенокосный дух – во сне ворочается. Если его разбудить, он мог показаться в виде мохнатого и хвостатого старика со злобным нравом.

А ещё сегодня заканчивали собирать малину, заготавливая её впрок на зиму. Кроме того, созревали лук и чеснок, которые отлично подходили для консервации огурцов.

Церковь же 17 августа чтит память святой Евдокии (Авдотьи), которая жила в IV веке и родилась в семье богатых римлян. Во время гонений, организованных в отношении христиан персидским царем Сапором, вместе с 9000 верующими Авдотья была также арестована. Находясь в плену, она продолжала проповедовать веру во Христа среди персидских женщин и многих обратила в религию. За это ее подвергли жестоким издевательствам, после чего обезглавили.

Также в этот день вспоминают семерых Эфесских отроков: Иамвлиха, Максимилиана, Моанна, Мартиниана, Константина, Антонина. Эти братья изначально были воинами, но покинули войско, обратившись в веру. За это были наказаны – их замуровали в пещере на целых 200 лет. Легенда гласит, что, когда пещеру открыли, отроки были живы. После того, как народ стал свидетелем произошедшего чуда, братья умерли.

Приметы дня:

Молитва семи отрокам Эфесским в этот день надежно защищает от бессонницы и помогает успокоить плачущих младенцев.

Жаркий день – к хорошему сенокосу.

Дождь – к неудачному сенокосу.

Много малины – к хорошему урожаю зерновых.

Одалживать деньги или самому брать в долг – к бедности.

Сильная гроза – к урожаю сена (отавы).

Много росы – к неурожаю льна.

Какая погода 17 августа – таким и будет весь ноябрь.

Светлый и солнечный день – начало зимы будет мягким и приятным.

Ненастный и дождливый день – к суровому ноябрю.

Именины сегодня отмечают: Константин, Дмитрий, Михаил, Кузьма, Евдокия, Ирина, Ия, Дарья, Андрей, Иван.

