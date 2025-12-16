17 декабря – День Варвары. Дед Мороз сегодня по Земле ходит, но без подарков

А ещё этот день именовали — Бабий праздник, День Варвары, Варвара Зимняя, Песенность о детях и о мамах, Заваруха.

В народе говорили, что Варвара «кусок от ночи урвала, а ко дню приточала». Почему? А сие и неизвестно… То ли потому, что забеливший землю снег света прибавлял, то ли из-за ясной солнечной погоды, стоявшей в эти морозные дни. Но… если уж по честному… до солнцеворота еще несколько дней (в 208 году — 22 декабря, в 1:23 по МСК), так что это известие можно отнести к разряду неверных или, скажем, преждевременных. Да и к тому же Варвара не только светом, а крепкими морозами на Руси славилась: «Придет Варюха — береги нос да ухо», «К Варвариному дню зима дорогу заварит, мосты замостит». И все это было лишь началом декабрьских холодов, потому что «Варвара мостит, Савва гвозди острит, а Никола прибивает».

А ещё 17 декабря в день Варвары, считали наши предки, ходит по земле сам Дед Мороз. Вздохнет поглубже — все вокруг замрет в ледяном оцепенении, скажет слово — оно снежным облаком на землю упадет, топнет ногой — затрещат, заохают в лесу деревья, стужей скованные. И не найти на лютого деда управы, разве что на теплой печи схорониться, а выходя из избы, закутаться потеплее, надвинув шапку на брови, а шарф до подбородка натянув. Хотя и в этом случае трудно будет от морозных «пощечин» уберечься, которые на лице долго красными отметинами полыхают.

Церковь же 17 декабря почитает память Варвары Илиопольской, которая, согласно историческим сведениям, жила примерно в конце III века. Предание гласит, что Варвара родилась в Финикии и воспитывалась в семье язычника Диоскора. Поскольку с детства она отличалась красотой, отец запер ее в башне, чтобы скрыть от других людей. Во время своего заточения девушка часто смотрела в окно и думала о жизни, изучая окружающий мир. Впоследствии Варвара сама поняла, что создать ее смог только Творец, и ему она решила служить. Когда отец выпустил Варвару из башни, чтобы подготовить ее к замужеству, девушку воспользовалась этой возможностью для того чтобы принять христианскую веру. Отец Варвары, узнав об этом, очень сильно разгневался и приказал бичевать дочь воловьими жилами, растирая раны власяницей. Когда о поступке Варвары узнал еще и правитель, то он приказал казнить девушку, что и сделал ее отец, самостоятельно отрубив мученице голову. К слову, вместе с Варварой также была казнена и святая Иулиания, которая была сражена стойкостью девушки и тоже приняла христианскую веру. В предании также сказано, что спустя некоторое время после смерти Варвары на ее отца обрушился гнев Господа – его убило молнией.

Приметы дня:

Красный закат в этот день предвещает ясный день.

Сегодняшняя теплая погода гарантирует богатый урожай льна.

Ясное звёздное небо – будут холода, тусклое – к теплу.

День ясный, а закат в облаках – пойдет снег.

Если из трубы дым столбом – не жди тепла, а если к земле прибивается – грядет оттепель.

Именины сегодня отмечают: Екатерина, Кира, Анастасия, Варвара, Василий, Иван, Николай, Дмитрий, Александр, Геннадий.

