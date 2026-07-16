17 июля – День Андрея Налива. Овсяную кашу любите?

17 июля — день, в который обязательно идут сильные дожди. Эти сутки в народе именовали Наливы, поскольку к этому времени на полях вырастали озимые культуры. По погоде, к слову, судили о будущем урожае. Главным же блюдом на столе сегодня была овсяная каша с маслом. Но! Первыми за стол не садились — сначала как следует кормили лошадей, ведь ведь от их силы и выносливости зависел успех всей летней страды. А ещё животным давали подышать паром от вареной овсяной шелухи. Считалось, что с помощью такой нехитрой процедуры коняшки весь год не будут болеть.

С овсом в этот день были связаны и несколько интересных ритуалов. Так, если девушка хочет выйти замуж, она должна сварить овсяный кисель, съесть его и даже облизать миску, чтобы ничего не осталось. Если она сделает это, то вскоре встретит своего суженого, который будет ей верен до конца дней. Церковь же нынче чтит Андрея Налива или Андрея Рублева. Это один из тех людей, работы которых признавались шедеврами еще при жизни авторов. Занимался Андрей иконописью, и во многих храмах находились его работы. Православная церковь канонизировала Рублева, причислив его к лику святых. К сожалению, сведений о жизни Андрея Рублева мало. Известно только лишь то, что родился он в семье ремесленников, после чего принял монашеский постриг, находясь в сознательном возрасте – произошло это на территории Троице-Сергиева монастыря. Узнайте больше: За две недели в Крыму более 400 пар решили заключить брак

Приметы же на 17 июля таковы:

Какая погода сегодня – такой она будет и 11 августа (в Калинник).

Рано пожелтели листья? К ранней осени и зиме.

Много облаков – к теплу.

Гром особенно громко гремит – скоро пойдет град.

Куры прячутся в курятнике при первых каплях дождя – к затяжным ливням.

Яркая радуга на небе? К сильному дождю.

Если много ягод в лесу, то зима будет холодной.

Ещё знающие уверяют, что если 17 июля выпить с утра чашку чая с лимоном, то в ближайшее время никакая хворь не одолеет. А чтобы нечистые духи не пробрались в дом – его надо окурить дымом зверобоя. Веточку этого растения также следует повесить над порогом.

Именины сегодня отмечают: Мария, Александра, Марфа, Анастасия, Ольга, Татьяна, Ефим, Андрей, Марк, Николай.

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