17 июня – День Митрофана. Окликали ветер

А точнее в народе этот день называли — Митрофан Навозник. И уважали Митрофана бесконечно, считая, что именно он — залог будущего урожая. 17 июня землю обязательно удобряли и говорили: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки», «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будут девять лет», «Обманешь поле один раз, а оно тебя — десять». Кроме того, окликали ветер и просили его прислать дожди летом, чтобы в будущем получить хороший урожай.

Церковь же нынче чтит святого Митрофана – Константинопольского митрополита, жившего в III-IV веках. Однажды Византию посетил император Константин Великий. Увидев мудрость и святость Митрофана, он предложил ему отправиться с ним в Рим. После этого столицу перенесли из Рима и Византию, и там Митрофан стал патриархом в 325 году, чему способствовало ходатайство императора на I Вселенском соборе. Умер святой в возрасте 117 лет.

Что касается погодных примет, то:

На Митрофана идет дождь? Такая погода простоит еще два-три дня.

Духота во время восхода солнца — к ненастью.

Распустилась ночная фиалка — к солнечным дням.

На Митрофана ветер в «сапогах-скороходах бегает» — сильные ветра дуют.

Днем птицы не спеша летят к гнёздам? Погода будет сырой.

Стрижи висят высоко в воздухе, а затем летают низко над землёй — к ненастью.

Дождь прекращается или идет с перерывами, а к вечеру появляется туман и роса — к хорошей погоде.

Именины 17 июня отмечают: Митрофан. Иван, Мария, Марфа, Назар, Петр, Софья, Юлиан.

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