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17 мая - День Баклушников. У вас есть деревянная ложка?
фото: pikist.com

17 мая — День Баклушников. У вас есть деревянная ложка?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:17 16.05.2025

Почему День Баклушников? Потому что именно 17 мая крестьяне заготавливали материал, из которого потом изготавливали деревянные ложки. А делали их из берёзы, клёна или липы. Они являлись символом зажиточности и сытости. Ложки украшали росписью и резьбой. Зачастую носили их с собой. В специальных красивых футлярах, в сапоге или за поясом.

Церковь же нынче чтит память мученицы Пелагеи Тарсийской. Жила она в III веке в городе Тарсе Киликийской области Малой Азии. Была дочерью знатных язычников, но, услышав от знакомых ей христиан проповедь об Иисусе Христе Сыне Божием, уверовала в Него и пожелала хранить целомудрие, посвятив Господу всю свою жизнь. За веру и была жестко казнена — её сожгли. Кости же святой Пелагии остались в огне неповрежденными и были выброшены язычниками за город. Тогда из пустыни пришли четыре льва и сели около костей, не допуская к ним ни птиц, ни зверей. Львы охраняли останки святой до тех пор, пока не пришел на то место епископ Клинон. Он собрал их и с почестью похоронил.

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Что касается погодных примет:

  • Майских жуков много – к засухе.
  • Зацвела калина – можно сеять на грядки огурцы, тыкву, бобы, кукурузу.
  • Нет росы утром 17 мая – погода изменится.
  • Появились сережки на цветущих кленах – можно свеклу высаживать.
  • Кукует кукушка? Погода будет хорошей.
  • Частый и сильный дождь — к богатому урожаю.
  • Если воробьи носятся по небу стаями и не находят себе места – к ветру.
  • Бледное солнце – плохая погода продержится долго.
  • Цветет терн – вторая половина мая будет холодной.

Именины нынче отмечают: Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Николай, Пелагея.

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