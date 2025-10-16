17 октября – день Иерофея. Лешие сегодня дурачатся

А ещё этот день в народе именовали — Ерофей (Иерофей), Ерофеев день, Ерофей Лешегон, день Ерофея, Офеня, Праздник Ерофея.

Наши предки верили, что сегодня лешие дурачатся: гоняют зверей, ломают деревья, кричат и бродят, хохочут и хлопают в ладоши, а утром, после крика первых петухов, проваливаются сквозь землю, чтобы явиться только к весне. Прощаясь с лесом, они как будто бы от досады ломают деревья, словно тростинки, вырывают на полянах огромные ямы, а потом гоняют все зверье по норкам. Целый день ветер гуляет по лесу, а птицы не осмеливаются подлетать к деревцам. Впереди и позади лешего воют ветры, поэтому и не видно никаких его следов, ведь вихри все заметают.

Крестьяне считали, что хозяина леса вероятнее всего можно услышать, но не увидеть. Леший обожает шутки: то в сосну превратится, то в птицу (ворону, сороку, тетерева, или петуха), то в зверя (медведя, зайца, жеребца, дикого козла, собаку, поросенка, теленка или кошку), а то и в маленького паучка. Людям же он предпочитает являться в человеческом обличии. Хотя, то ли из-за невнимательности, то ли по незнанию, он всегда путает обувь на ногах, надевая левый ботинок на правую ногу, а правый на левую. Его кафтан запахан на женскую сторону, а волосы зачесаны налево. Лесной хозяин умеет сливаться с деревьями, но он не только дух растительности, но еще и олицетворение всего этого природного пространства. У лешего зеленые волосы, он похож на куст, весь зарос мхом, борода и глаза у него тоже зеленые, ресниц и бровей нет, а правое ухо оторвано.

В этот день люди не ходили и не ездили в лес, даже в случае крайней нужды. В народе говорили: «Леший – не свой брат: все косточки переломает не хуже медведя».

По поверьям 17 октября поле слышит, а лес видит. Ведьмы и колдуны строят свои козни, чтобы счастье обошло все человечество. Проводили обряды, связанные с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься от нее можно, используя лук, чеснок, редьку. Связки растений подвешивали над дверями домов и сараев. Также говорили, что чаще всего нечистая сила поражает пьяниц и людей, которые недобросовестно исполняют свои религиозные обязанности. Именно поэтому, не рекомендовалось 17 октября гулять, выходить из дома без надобности и уж, конечно же, не следовало напиваться.

Церковь же нынче почитает память мученика Ерофея (Иерофея), который жил в Афинах в I веке. Был одновременно с Дионисием обращен в христианство и стал учеником апостола Павла. Им же был посвящен и в сан епископа – в то время Ерофей уже был членом афинского ареопага. Предание гласит, что Ерофей и Дионисий своими глазами видели погребение Богоматери. Что касается дальнейшей судьбы Ерофея, то он был убит язычниками после того, как пытался проповедовать христианство среди них.

Приметы дня:

С Ерофея холод крепчает. Говорили: «С Ерофея и зима шубу надевает»

Не стоит в этот день свадьбу играть – примета, что брак будет несчастливым

Именины сегодня отмечают: Тихон, Николай, Владимир, Дмитрий, Михаил, Павел, Василий, Вероника, Степан, Петр.

голоса Оцените материал

Просмотры: 2 126