17 сентября – Луков день, день Вавилы, Неопалимая Купина
17 сентября – Луков день, день Вавилы, Неопалимая Купина
фото: pikist.com

17 сентября – Луков день, день Вавилы, Неопалимая Купина

17.09.2025

А ещё в народе 17 сентября именовали Праздником острых вил. Считалось, что в  этот день легко заработать лихорадку (кумоху, гнетуху, трясуху). А гнали от себя эту болячку следующим образом:

  • Крестьяне представляли лихорадку в образе злой и сухой старухи. Считали, что она живет в стогах сена, а в период простуд ходит по земле и косит всех без разбора: и мужиков, и женщин, и молодых, и стариков, и младенцев. Чтобы обезопасить себя от хвори, крестьяне в этот день брали вилы поострее и шли к стогам. Поочередно тыкали вилами в сено, и если при этом слышались стоны – значит, лихорадка побеждена, и для большинства поселян конец года пройдет в добром здравии! Если вилы наткнулись на что-то твердое, это значило то же самое.

Церковь же нынче чествует икону Божьей Матери «Неопалимая купина». Поговаривают, что она является защитницей от пожара. Согласно преданию, Бог явился Моисею в виде горящего, но не сгорающего куста терна и призвал пророка к тому, чтобы вывести израильтян из Египта. В христианстве же Неопалимая Купина стала прообразом Девы Марии, и православные в этот день молятся иконе Божьей Матери, имеющей аналогичное название. В центре такой иконы изображена Мария с младенцем, и эти образа заключены в восьмиконечную звезду, образованную двумя четырехугольниками – красным и зеленым. Зеленый цвет символизирует саму купину, а красный – тот огонь, который ее охватил. Такая икона была известна еще с середины XVI века, но праздник в честь нее был установлен только в следующем столетии.

У славян существовал обычай обходить горящий дом с иконой Божьей Матери Неопалимой Купины, чтобы пожар утих. Пожары для крестьян были самым страшным злом, поскольку с ними не умели бороться. Правда, считали, что пожар, который произошел вследствие молнии, можно затушить молоком, пивом, квасом. Также говорили, что, если бросить в горящий дом белого голубя, то огонь погаснет. Дома старались держать черную кошку или собаку, поскольку верили, что эти животные спасают от пожара.

Приметы дня:

  • День выдался ненастным и дождливым – осень будет сухой.
  • Большие муравейники в лесу – к сильным морозам зимой.
  • Много рябины – к холодной зиме.
  • Выйдешь во двор с вилами – всю нечисть распугаешь!
  • В этот день нельзя подавать нищим. Считалось, что изгнанная из своего обиталища лихорадка принимала облик старушки-странницы и ходила по деревням с милостыней. Кто ей подаст – тот весь год в ее власти будет. Также в этом случае можно навлечь на себя нищету.
  • Перед иконой «Неопалимая купина» надо помолиться в ее день, и в доме не будет пожара, а хозяева на будущий год не пострадают от молнии.
  • Если вдруг случился пожар, надо обойти горящий дом с этой иконой.
  • Голуби гнездятся в этот день под крышей – в ближайшие месяцы дом не пострадает от огня.
  • Заяц в деревню забежал – к большому огню.
  • Филин громко ухает – к пожару.
  • Чтобы не пострадать от пожара,нельзя в этот день говорить: «Я не боюсь огня».
  • Отправиться в гости – к беде.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Иван, Павел, Юлиан, Степан, Елена, Василий, Моисей, Петр, Григорий.

Просмотры: 2 118

С тегами:

