17 января — Феоктистов день. А весёлые ли у Вас праздники были?

А всё… В старину на Руси именно 17 января завершалось разгульное время Рождественских Святок. И вместе с ним финальную точку ставили во всевозможных гуляниях, посиделках да гаданиях. Возвращался добрый люд к заботам повседневным. На смену безудержному веселью приходили смирение и труд.

Верите вы или нет, но предки наши полагали, что именно сегодня нечистая сила покидала мир живых и уходила восвояси. Могла, правда, расчудиться, а потому помогали ей, выгоняя из деревни черта. Обряд был громким и эмоциональным: превращали в «рогатого» парня из местных, надевая на него шубу, вывернутую мехом наружу, а затем инсценировали драку и прогоняли его. Потом на месте «боевых действий» разжигали костер, через который каждый пытался перепрыгнуть. Считалось, что это принесет человеку счастье-здоровье, а также поможет заручиться поддержкой высших сил.

В день Феоктиста также предсказывали погоду. Приметы таковы:

Погода этого дня указывает на погоду октября

Если начинают спускаться утренние туманы — к урожаю яровых

Если на 17 января выпадает полнолуние, и стоит ясная погода — весной будет сильное половодье

Если на деревьях много снега – у пчеловодов будет удачный год, и получится собрать много меда

Если небо в этот день безоблачное, то сильные морозы будут стоять еще достаточно долго

Если облака висят низко – ждём стужу

Если звездное небо без туч – будет солнце и мороз

Алая заря предвещает ветреную погоду

Что стоит сделать в Феоктистов день? Загадать желание и выйти на улицу. Если увидите ковш Большой Медведицы на небе справа — желание сбудется.

И сегодня же православная церковь чтит память преподобного мученика Зосимы, пустынника Киликийского. Покровителя пчеловодов и бортников. Чтобы задобрить старца, стоит на стол поставить мёд или лакомства из него — пряники да конфеты.

Именины 17 января отмечают, а день на празднующих богат: Денис, Александр, Аристарх, Архип, Афанасий, Ефим, Зинаида, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Степан, Тимофей, Фаддей, Яков.

