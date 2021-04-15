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18 апреля на дорогах Балаклавы временно ограничат движение транспорта

18 апреля на дорогах Балаклавы временно ограничат движение транспорта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:00 15.04.2021

Внимание! 18 апреля, в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, приуроченных к 77-летию со Дня освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков, вводится ограничение транспорта с 8:00 до 10:00

– на участке ул. Новиков от площади 40 лет Октября до пересечения с ул. Крестовского и ул. Калича;

 – на участке ул. Крестовского от пересечения с ул. Калича и ул. Новикова до пересечения с ул. Богдана Хмельницкого.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

18 апреля на дорогах Балаклавы временно ограничат движение транспорта

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