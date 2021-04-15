18 апреля на дорогах Балаклавы временно ограничат движение транспорта

Внимание! 18 апреля, в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, приуроченных к 77-летию со Дня освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков, вводится ограничение транспорта с 8:00 до 10:00

– на участке ул. Новиков от площади 40 лет Октября до пересечения с ул. Крестовского и ул. Калича;

– на участке ул. Крестовского от пересечения с ул. Калича и ул. Новикова до пересечения с ул. Богдана Хмельницкого.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.