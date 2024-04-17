18 апреля — Федулов день. Настежь окна открывайте!

Федулов день, считали в народе, окончательно провожал зиму. С этих суток обычно устанавливалась тёплая погода. Говорили: «Пришел Федул – теплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил».

Также этот день именовали Федулы-ветреники, Федора, Федора-ветреница, Федул-ветреник. Главная традиция текущих 24 часов: открывали окна настежь и произносили специальные заговоры, выгоняя тем самым гнилостные ветры и нечистую силу.

Церковь же нынче чтит Святого мученика Феодула. Был он чтецом при храме в Фессалониках, отличался праведной жизнью и благочестием. Принял смерть во время гонения на христиан в 303 году.

Что касается погодных примет, то их немного:

Если на околице все отчетливо слышится – к ненастью и ветреной погоде.

День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно – к устойчивой хорошей погоде.

Именины сегодня отмечают: Агафопод, Иов, Феодул, Феодора, Алексей, Георгий, Марк, Никола, Платон, Семен.