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18 апреля - Федулов день. Пришло время открывать окна настежь
фото: pxhere.com

18 апреля — Федулов день. Пришло время открывать окна настежь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:41 17.04.2025

Федулов день, считали в народе, окончательно провожал зиму. С этих суток обычно устанавливалась тёплая погода. Говорили: «Пришел Федул – теплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил».

Также этот день именовали Федулы-ветреники, Федора, Федора-ветреница, Федул-ветреник. Главная традиция текущих 24 часов: открывали окна настежь и произносили специальные заговоры, выгоняя тем самым гнилостные ветры и нечистую силу.

Церковь же нынче чтит Святого мученика Феодула. Был он чтецом при храме в Фессалониках, отличался праведной жизнью и благочестием.  Принял смерть во время гонения на христиан в 303 году.

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Что касается погодных примет, то их немного:

  • Если на околице все отчетливо слышится – к ненастью и ветреной погоде.
  • День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно – к устойчивой хорошей погоде.
Именины сегодня отмечают: Агафопод, Иов, Феодул, Феодора, Алексей, Георгий, Марк, Никола, Платон, Семен.
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