18 августа – День Евстигнея Житника. Полудницы забавляются в полях

18 августа у крестьян бытовала традиция — заклинали жнивы. В полях, обернувшись на четыре стороны, призывали землю помочь в созревании посевов. Делалось это для того, чтобы нечистая сила не испортила плодородные земли. Проводили обряд следующим образом: брали склянку с конопляным маслом, выходили в поле, обращались лицом к востоку и читали особые заклинания. После этого склянку бросали так, чтобы она разбилась, а масло пролилось на землю. Уходили, не оглядываясь. Сделать это надо было до полудня, чтобы не попасться на глаза суровым полудницам – низшим духам, живущим в полях. Опасны «барышни» были тем, что могли навлечь на крестьянина солнечный удар, наслать видения, а то и вовсе – явиться в образе высоких женщин в белых одеждах и напугать человека.

А ещё в это день было принято обязательно есть хлеб с солью и луком, запивая квасом. Полагалось также замесить хлеб из муки первого помола, чтобы в течение года не испытывать недостатка в продовольствии и сохранить запасы до следующей весны.

Церковь же нынче чтит память святого Евстигнея, который родился в III веке на территории Антиохии. 6 лет ему пришлось служить в войсках Рима, застав времена правления императора Диоклетиана и Максимилиана, КонстанцииХлрое и Константина Великого. Согласно преданию, однажды Евстигней становится свидетелем божественного явления, увидев крест, сложенный из звезд. Именно этот знак сулил победу в битве. В старости Евстигней решил полностью посвятить себя Богу, после чего удалился на Родину и там проводил время в молитвах, а также совершал добрые дела и посещал храмы. В то время власть находилась в руках Юлиана Отступника, который делал все, чтобы возродить языческие традиции. По доносу поймали Евстигнея и привели его на суд. Там Евстигней обличил императора в преступлениях, совершенных против веры Христовой, поставив в пример императора Константина, правившего ранее и бывшего защитником христиан. Разгневанный Юлиан приказал казнить Евстигнея.

Приметы дня:

Эхо на закате слышно далеко – к жаркой погоде. Не слышно эха – к дождю.

Если в этот день поделиться урожаем с соседом – спина болеть будет.

Есть на поле – к неурожаю в следующем году.

Всякую работу в этот день надо выполнять молча, а то удачи не будет. Исключение составляют молодые замужние женщины.

Какая погода в этот день – таким и будет весь декабрь.

Чтобы весь год быть здоровым и белолицым, в этот день обязательно надо съесть лук, соль, хлеб и квас.

Чайки в воде купаются – к ненастью.

На дне реки видно пиявок – к жаркой погоде.

Пиявки плывут по поверхности воды – к скорому дождю.

На улице холодно, а на реке (болоте) громко квакают лягушки – скоро потеплеет.

Именины сегодня отмечают: Иван, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна, Дарья, Ефим, Викентий, Максимилиан.

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