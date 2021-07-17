В воскресенье, 18 июля будет перекрыт рейд через Севастопольскую бухту. Причина — ликвидация взрывоопасного предмета.
Катера не будут ходить с 5 часов утра, а паром с 7:30. Работа морского транспорта возобновиться после завершения работ.
С 6:00 будет организована работа компенсационных автобусов по маршруту «площадь Нахимова – площадь Захарова». Призываем учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут, — отметили в правительстве Севастополя.
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