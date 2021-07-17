18 июля будет перекрыт рейд через Севастопольскую бухту

В воскресенье, 18 июля будет перекрыт рейд через Севастопольскую бухту. Причина — ликвидация взрывоопасного предмета.

Катера не будут ходить с 5 часов утра, а паром с 7:30. Работа морского транспорта возобновиться после завершения работ.

С 6:00 будет организована работа компенсационных автобусов по маршруту «площадь Нахимова – площадь Захарова». Призываем учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут, — отметили в правительстве Севастополя.