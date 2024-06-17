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иллюстрация: pikist.com

18 июня – День Дорофея. Сны, говорят, вещие…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:47 17.06.2024

В народе говорили, что Дорофей 18 июня приносит самые короткие ночи в году. Даже название им придумали — воробьиные. Но! Верили, что сны в это время снятся вещие, ведь нынче цветёт удивительное растение — сон-трава. Обладает она удивительными свойствами. Из неё готовят разнообразные снадобья. Главное — не ошибиться и найти «правильную» сон-траву. Как? Растение нужно опустить в ключевую воду в полнолуние и настоящая зашевелится!

Наши предки также верили, что сон-травы боится нечистая сила, так что носили её с собой. Говорили: «Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме ее иметь – добро наживать; а хоромы строить – под угол класть, спокойно жить».

Церковь же сегодня чтит память  святого Дорофея, жившего в III-IV веках на территории финикийского города Тира. Служил он епископом. Во время гонений, организованных в отношении христиан по инициативе императора Диоклетиана, скрывался от сторонников языческой веры. Смог вернуться в Тир только после того, как императорский титул стал носить Константин, известный своим лояльным отношением к христианам – именно он издал Миланский эдикт. Благодаря этому, на территории Римской империи была провозглашена религиозная терпимость. Около 50 лет после этого Дорофей управлял своей епархией. Однако он умер не от старости – во время правления Юлиана Отступника он принял мученическую смерть во имя веры, поскольку новый император не разделял убеждения своего предшественника Константина и преследовал христиан.

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Приметы же на 18 июня таковы:

  • Хорошая погода на день Дорофея – к хорошему урожаю зерна.
  • Ветер 18 июня с востока? Лето будет ветреным и дождливым.

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Георгий, Михаил, Леонид, Игорь, Гордей, Петр, Марк, Федор, Гавриил.

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