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18 марта - "Конон зовет на огород"
фото: pxhere.com

18 марта — «Конон зовет на огород»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:10 17.03.2025

В День Конона-градаря говорили — «Конон зовет на огород». Начинали копать огороды и вывозили на них навоз. Были уверены: такими делами выказывают уважение хозяину дня и покровителю огородников, за что он, в свою очередь, обязательно отблагодарит хорошим урожаем.

А ещё на Руси считали, что с этого дня «утренники» (весенние морозы), что случаются до восхода солнца, — будут один легче другого. И будет их всего сорок.

Кроме того, на Конона-Градаря предки наши поминали мертвых. Также молились за пропавших без вести, надеясь, что просьбы небо услышит и близкие вернутся домой.

Церковь же чтит память Конона-Градаря, который жил в памфилийском городе Мандоне, как мученика. Занимался он возделыванием огородов, отчего и получил свое прозвище. В древних церковных месяцесловах этого угодника также называют Страдником. Во времена гонения на христиан он был жестоко казнён за свою веру.

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Что касается погодных примет, то:

  • Ясная и теплая погода – лето будет теплым или умеренно жарким. Не будет града.
  • Грачи гнездятся – через три недели можно начинать посевные работы.
  • Прилетели трясогузки – будет теплая весна.
  • Появились первые подснежники в лесу – примета к тому, что можно начинать пахоту.
  • На Градаря день с ночью сравняется, зима кончается.
Именины 18 марта отмечают: Адриан, Георгий, Иван, Кирилл, Константин, Марк, Федор, Давид, Ираида и Конан.
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