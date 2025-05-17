18 мая — День Арины-рассадницы. Огородники! Пора огороды городить…

В день Арины-рассадницы в деревнях начинали высаживать капусту да огурцы. За первым поливом тщательно наблюдали. Примечали: если земля впитала много воды, то лето будет засушливым; если же вода осталась на поверхности почвы, то будет достаточно мокрая погода в летние месяцы.

И! Главным условиям всех работ в поле и в огороде было то, что ими занимались исключительно женщины. Считалось: если мужчина такую работу выполнит – растения взойдут, но плодов не принесут.

Церковь же нынче чтит святую мученицу Ирину. Жила она в 1 веке, была дочерью правителя Маггедона (город в Македонии) Ликиния. Приняв крещение, девушка изучала христианство, стараясь приобщить к религии и родителей. Отец считал это временной забавой. После того, как Ирина отказалась поднести дары идолам, он разгневался и толкнул ее под копыта диких лошадей. Но те не тронули девушку, а насмерть задавили Ликиния. Ирина начала усердно молить Бога о воскрешении отца. И Правитель вернулся к жизни и уверовал в Истинного Бога. К нему присоединилось многочисленное семейство и три тысячи жителей. После этого Ирина начала смело проповедовать веру во Христа. За это ее подвергали оскорблениям и мучениям. Но каждое новое испытание приводило к Иисусу людей, которые видели, как истязания оборачивались чудесами. Более 10 тысяч язычников пришли к Богу благодаря невинной деве. Когда Ирина узнала, что вскоре умрет, она заперлась в пещере. Через три дня ее открыли, но девушки внутри не оказалось. Люди поняли, что она вознеслась на небо.

Что касается примет на 18 мая, то:

Птицы щебетать перестали – к грозе и дождю.

Рассада много воды впитывает – к сухому покосу. Если, напротив, почва не вбирает в себя воду, то летом будет много дождей.

Ненастье в этот день – к урожаю хлеба.

Гусь 18 мая в сухом месте прихорашивается – к холодам. Если же он чистит перышки в воде, то будет тепло.

Дождь идёт с перерывами? К ухудшению погоды.

Большие облака двигаются с Юга на Север – дождь будет в ближайшее время.

Кошка траву ест? Скоро дождь пойдет.

Именины сегодня отмечают: Адриан, Ирина, Яков.

голоса Оцените материал

Просмотры: 2 116