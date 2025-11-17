18 ноября – день Ионы, день Галактиона и Епистимии. Нынче — время очаровывать

18 ноября в народе считали днём, в которые отлично «идут» самые разные любовные магические ритуалы. Некоторые девушки в ночь на Галактиона привораживали своих возлюбленных. Иногда привлекали парней следующим образом: разбрасывали возле дома мелкие монетки. Считалось, что парни сбегутся на них, как петухи на просо.

Парни, в свою очередь, тоже присматривали себе невест. С раннего утра они наряжались, выходили из дому, собирались вместе на гулянье, показывали себя во всей красе, заигрывали с понравившимися девушками, а вечером провожали их домой.

Церковь же 18 ноября чтит память Ионы – святого и русского архиепископа Псковского и Великоновгородского, известного также как игумен Отенской пустыни. Сам Иона рано остался сиротой – в 3 года у него умерла мать, а в 7 лет ушел из жизни и отец. Воспитывала Иону благочестивая вдова по имени Наталья Медоварцева, которая привила своему приемному сыну веру в Бога. Впоследствии Иона занимается организацией приютов в Новгороде, где могли проживать обездоленные, вдовы и сироты. Кроме того, он прославился многочисленными чудесами, которые мог совершать с Божьей помощью. Так, например, Иона сумел остановить моровую болезнь, унесшую жизни 250000 человек. В летописи говорится о том, что Иона совершил крестный ход в Зверин монастырь, и это помогло ему побороть недуг. Впоследствии Иона был причислен к лику святых в 1549 году на Макарьевском соборе. В его жизнеописании говорится о том, что после смерти Ионы около его гроба происходило большое количество чудес, и многие люди именно по этой причине впоследствии уверовали во Христа.

Приметы дня:

Обильный снег – зима тоже будет снежной

Луна 18 ноября находится в дымке – скоро будет затяжное ненастье

Если человек родился 18 ноября, то его талисманом является бриллиант и циркон

На ветках ивы виден иней – примета, что зима будет длительной

Много инея видно – жди оттепели в ближайшее время

Снег 18 ноября ложится на землю неровно – в следующем году рожь уродится

Дует северный ветер, но небо ясное – жди похолодания

Если в этот день найти чужой веник во дворе – значит, порча наведена

Если в кроватку к ребенку положить чистый веник и точно такой же взять его матери, то они будут здоровы и счастливы в течение всего года

Нельзя принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо сделки. От серьезных дел лучше воздержаться

Нельзя 18 ноября подписывать никакие документы – нечистый подпись украдет

Если совершили крупную покупку в этот день, то она не прослужит долго

Можно убирать в доме – по приметам, эта работа будет удачной

Если сходить в баню 18 ноября, то весь следующий год здоровым будешь

Именины сегодня отмечают: Тимофей, Гавриил, Галактион, Памфил.

