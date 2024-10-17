18 октября — день Харитины. Умеете ли вы... прясть?

18 октября крестьяне обычно старались завершить все огородные и полевые работы – начинали заниматься домашними делами. Начинаются вечера, в которые девицы коротают время за прялками. Кстати, прядильное искусство издавна ценилось на Руси, а потому, отлынивать от работы не позволялось. Так как святая Харитина была ткачихой и покровительницей женщин, то обязательное правило дня гласит, что все женщины сегодня обязательно должны заниматься рукоделием. Можно вышивать, прясть, вязать, шить. Приметы на 18 октября говорят, что все эти дела принесут женщине настоящее счастья, так как она своими руками создаст собственную животворящую нить.
Используй удобное оглавление:
Приметы этого дня 18 октября:
- Если в этот день выпал первый снег, то зимы еще долгое время можно не ждать.
- Когда птицы дружно улетают в теплые края, то жди суровую зиму.
- Если на Григория совсем нет ветра, то в ближайшие дни наступит сильное похолодание.
- Приметы на 18 октября говорят, что если на Харитину женщина будет заниматься рукоделием, то у нее будет счастливая жизнь.
- В этот день принято завязывать защитную красную нить на запястье.
- 18 октября рождаются счастливые женщины, у которых талант к рукоделию.
В церкви почитается память святой мученицы Харитины
А ещё 18 октября празднуют:
- День шоколадного кекса (National Chocolate Cupcake Day) — США
- День без бороды (National No Beard Day) — США
- 18 октября — День почтальона — Польша
- Фестиваль шоколада в Перудже (Eurochocolate Festival of Perugia) — Италия
- День независимости — Азербайджан
- День Аляски (Alaska Day) — США
- 18 октября — День маммографии (National Mammography Day) — США
- День Рогатого Бога Британии — Великобритания
- День личностей (Persons Day) — Канада
- 18 октября — День флага — Чили
- День молитвы — Замбия
- День паломничества в Тубу — Сенегал
- Именины у Алексея, Петра, Дениса, Григория, Юлиана, Александры, Тихона
- Харитина — Вечная ткачиха
- 18 октября — День кудесника
- Всемирный день менопаузы (World Menopause Day)
- День сладкой патоки и восточных сладостей
- Международный день галстука (International Necktie Day)
- День европейского бобра (Eurasian Beaver Day)
- Европейский день борьбы против торговли людьми (European Day against Human Trafficking)
- Европейский день бумажного пакета (European Paper Bag Day)
- День памяти войсковой казачьей славы
- День памяти преподобной Харитины Литовской
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: календарь
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: календарь