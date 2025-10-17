18 октября — день Харитины

18 октября крестьяне обычно старались завершить все огородные и полевые работы – начинали заниматься домашними делами. Начинаются вечера, в которые девицы коротают время за прялками. Кстати, прядильное искусство издавна ценилось на Руси, а потому, отлынивать от работы не позволялось. Так как святая Харитина была ткачихой и покровительницей женщин, то обязательное правило дня гласит, что все женщины сегодня обязательно должны заниматься рукоделием. Можно вышивать, прясть, вязать, шить. Приметы на 18 октября говорят, что все эти дела принесут женщине настоящее счастья, так как она своими руками создаст собственную животворящую нить.

Но если не взять в руки рукоделие, то не получится «вплести» счастье в свою жизнь.

Приметы этого дня 18 октября:

Если в этот день выпал первый снег, то зимы еще долгое время можно не ждать.

Когда птицы дружно улетают в теплые края, то жди суровую зиму.

Если на Григория совсем нет ветра, то в ближайшие дни наступит сильное похолодание.

Приметы на 18 октября говорят, что если на Харитину женщина будет заниматься рукоделием, то у нее будет счастливая жизнь.

В этот день принято завязывать защитную красную нить на запястье.

18 октября рождаются счастливые женщины, у которых талант к рукоделию.

На Руси ткацкое ремесло очень ценилось. Высокого уровня развития среди славян получило искусство узорного ткачества. На простых ткацких станах ткачихи вырабатывали гладкие полотна и красивейшие рисунчатые ткани. Часть узорчатых изделий использовали для украшения одежды, а другая декорировала крестьянский интерьер. Основным материалом были льняные нитки, к которым иногда добавляли шерстяную или конопляную нить. Благодаря применению разнообразных приемов переплетения нитей в ткани создавали всевозможные узоры орнамента.

Именины 18 октября празднуют: Алексей, Гавриил, Денис, Евдоким, Кузьма, Матвей, Петр, Филипп.

В церкви почитается память святой мученицы Харитины Она пострадала за веру в городе Понте примерно в IV веке. Известно, что в раннем детстве Харитина осталась сиротой и была воспитана Клавдием – благочестивым и добрым человеком. Харитина уверовала во Христа, после чего решила посвятить служению ему свою жизнь. Клавдий же любил девушку, как родную дочь, поддерживал ее религиозные убеждения и даже построил для нее дом, поскольку Харитина очень хотела жить в уединении, чтобы иметь силы и время для молитвы. Для многих верующих Харитина стала примером образцового христианина, и многие благодаря ей также уверовали во Христа. Но однажды Харитину оклеветали язычники, в результате чего она предстала перед судом. Унижения и пытки не вынудили Харитину отказаться от своих религиозных убеждений, в результате чего она была казнена. А ещё 18 октября празднуют: День шоколадного кекса (National Chocolate Cupcake Day) — США

День без бороды (National No Beard Day) — США

18 октября — День почтальона — Польша

Фестиваль шоколада в Перудже (Eurochocolate Festival of Perugia) — Италия

День независимости — Азербайджан

День Аляски (Alaska Day) — США

18 октября — День маммографии (National Mammography Day) — США

День Рогатого Бога Британии — Великобритания

День личностей (Persons Day) — Канада

18 октября — День флага — Чили

День молитвы — Замбия

День паломничества в Тубу — Сенегал

Именины у Алексея, Петра, Дениса, Григория, Юлиана, Александры, Тихона

Харитина — Вечная ткачиха

18 октября — День кудесника

Всемирный день менопаузы (World Menopause Day)

День сладкой патоки и восточных сладостей

Международный день галстука (International Necktie Day)

День европейского бобра (Eurasian Beaver Day)

Европейский день борьбы против торговли людьми (European Day against Human Trafficking)

Европейский день бумажного пакета (European Paper Bag Day)

День памяти войсковой казачьей славы

День памяти преподобной Харитины Литовской Узнайте больше: КФУ вошёл в топ-70 вузов в Московском международном рейтинге «Три миссии университета»

1 1 голос Оцените материал

Просмотры: 2 133